Berlin (ots) -- Portugal "ein bedeutender europäischer Zukunftsmarkt"- PAIR Finance ist damit in neun europäischen Ländern aktiv- Erste Bestandskunden bereits in der Pipeline- Innovative Technologie kombiniert KI, digitale Kommunikation und VerhaltenspsychologieDer führende Anbieter von KI-basiertem Forderungsmanagement, PAIR Finance (https://pairfinance.com/unternehmen/), gibt heute den Markteintritt in Portugal bekannt. Mit der Expansion stärkt das Fintech-Unternehmen seine Präsenz in Europa und ist nun in insgesamt neun Märkten aktiv. Bereits zum Start nutzen erste, große Bestandskunden den Service in Portugal.Der portugiesische Markt wird von PAIR Finance - wie auch Frankreich und Spanien - zentral durch das internationale Team in Berlin gesteuert. "Für unsere Expansion setzen wir auf ein hochspezialisiertes Team aus den Bereichen Business Development, Operations, Tech, Legal und Customer Support, das grenzübergreifend operiert", sagt Robert Frederik Witte, Chief Growth Officer von PAIR Finance. "Dank dieser effizienten Strukturen können wir flexibel agieren und schneller in neue Märkte expandieren.""Portugal ist ein bedeutender europäischer Zukunftsmarkt mit großem Potential. Unser bewährtes Modell, das künstliche Intelligenz, digitale Kommunikation und Verhaltenspsychologie kombiniert, passt hervorragend zu den lokalen Marktbesonderheiten", so Stephan Stricker, CEO und Gründer von PAIR Finance. "Unser klares Ziel ist, die Branche nachhaltig zu innovieren und eine neue Generation im Forderungsmanagement auch in Portugal zu etablieren."Die Forderungsmanagement-Branche arbeitet vielerorts noch mit veralteten Prozessen, die den Anforderungen der modernen Gesellschaft nicht gerecht werden. PAIR Finance setzt auf Reinforcement Learning, neueste generative KI sowie kundenorientierte Methoden, um Verbraucher*innen und Unternehmen die Herausforderung im Forderungsmanagement zu erleichtern. Außerdem stehen lokale Bezahlmethoden wie MB WAY, Portugals beliebteste mobile Zahlungsmethode, zur Verfügung.Laut portugiesischer Zentralbank zeichnet sich Portugal aktuell durch eine Verschuldungsquote der Haushalte unterhalb des EU-Durchschnitts aus. Die private Verschuldung erreicht im ersten Halbjahr 2024 82 Prozent des verfügbaren Einkommens, was deutlich unter den Höchstständen von 2019 liegt. Dennoch bleibt ein effizientes und kundenorientiertes Forderungsmanagement ein wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.Mit dem ONE Approach bietet PAIR Finance seinen Geschäftskund*innen die Möglichkeit, Forderungsmanagement-Prozesse in mehreren europäischen Ländern effizient zu steuern. Eine Besonderheit in der Branche. Über nur einen Vertrag und eine Integration erhalten Unternehmen Service und Zugang zu lokalem Fachwissen in neun Märkten, was Zeit und Ressourcen spart und die Komplexität internationaler Forderungen reduziert.Der portugiesische Markteintritt markiert einen weiteren Schritt auf dem Weg von PAIR Finance, Europas führender Anbieter von technologiebasiertem Forderungsmanagement zu werden.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:https://pairfinance.com/en/media-kit-portugal/Über PAIR FinancePAIR Finance ist ein führendes Fintech für Digitalinkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie mit seiner nachhaltig digitalen, effizienten und kundenorientierten Ausrichtung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 500 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den Unternehmensstandorten Berlin, Wien, Amsterdam, Zürich und Stockholm mehr als 290 erfahrene Mitarbeiter*innen und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.Website: pairfinance.com I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance (https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)Pressekontakt:PAIR Finance GmbHCorporate CommunicationsDenise SchoenherrHardenbergstr. 32D - 10623 BerlinTel: +49 (0)30 1208790 05E-Mail: media@pairfinance.comhttps://pairfinance.comOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137381/5978115