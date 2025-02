NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Dank eines über den Erwartungen liegenden operativen Ergebnisses im vierten Quartals hätten auch die Jahreszahlen leicht über diesen gelegen, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2025 sei aber Gegenwind erkennbar, die Ebit-Zielspanne liege im Mittelwert zwei Prozent unter den Erwartungen. Der Optimismus des Zementkonzerns basiere vor allem auf einer hauseigenen Verschlankung./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 02:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 02:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006047004