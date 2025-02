Der DAX steht am Dienstag unter Druck. Diese Nachrichten belasten den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Thyssenkrupp, die ihre Rallye weiter fortsetzen können, und die Papiere von Heidelberg Materials, die abverkauft werden. Dem Erholungsversuch des DAX geht am Dienstag bereits wieder etwas die Luft aus. Kurz nach der Eröffnung sank der deutsche Leitindex um 0,29 Prozent auf 22.361 Punkte. In der Vorwoche hatte ...

