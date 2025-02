Die US-Börsenaufsicht SEC hat ihre Untersuchungen gegen die Krypto-Sparten von Robinhood und den Kryptobörsenbetreiber Coinbase eingestellt. Ein deutliches Zeichen für einen regulatorischen Kurswechsel unter der neuen Trump-Administration und eigentlich ein Grund zur Freude. Partystimmung will bei den Anlegern aber trotzdem nicht aufkommen.Wie Robinhood am Montag mitteilte, erhielt das Unternehmen am Freitag ein Schreiben von der SEC, in dem die Behörde die Schließung der Untersuchung ohne weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...