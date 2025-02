Frankfurt am Main (ots) -- VC-Impact-Fonds kombinieren finanzielle Rendite mit messbarer Wirkung- 11. Baustein des Zukunftsfonds des Bundes wird aktivStarker Impuls für Venture Capital (VC)-Impact-Fonds: KfW Capital investiert ab sofort über die neue "Impact Facility" in deutsche und europäische VC-Fonds, die zusätzlich zur finanziellen Rendite auf messbare soziale oder ökologische Wirkungen durch ihre Investitionen abzielen. In Deutschland investierende VC-Impact-Fonds können aus Mitteln der Fazilität bis maximal 15 Millionen Euro bzw. bis zu 25 Prozent ihres Fondsvolumens erhalten. Wie bei allen anderen Programmen auch, durchlaufen die VC-Fonds die marktübliche Due Diligence (DD) von KfW Capital, unter ausgeweiteter Prüfung der Impact-bezogenen Fähigkeiten und Prozesse. Wichtig dabei ist, dass KfW Capital sich zu den gleichen Bedingungen wie die privaten VC-Fondsinvestoren beteiligt. Die "Impact Facility" ist der 11. Baustein des Zukunftsfonds des Bundes, der zum Ziel hat, die Wachstumskapitalfinanzierung innovativer Technologieunternehmen bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus deutlich zu stärken; bis zu 200 Millionen Euro stehen für die Impact-Investments bis 2030 zur Verfügung."Gesamtgesellschaftlich ist es von großer Bedeutung, dass wir unsere Innovationskraft für eine bessere Zukunft stärken. Die Impact-Fonds verbinden in besonderem Maße Verantwortung und Rendite. Sie lenken gezielt Kapital in Start-ups und Wachstumsunternehmen, die soziale oder ökologische Innovationen entwickeln und auf den Markt bringen. Im Auftrag des Bundes geben wir jetzt einen Boost in den VC-Markt, um noch stärker als bisher Impact-Fonds mit Kapital auszustatten und die Finanzierungsbedingungen in diesem Bereich substanziell zu verbessern", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital.VC-Fonds jeglicher Größe sind antragsberechtigt. Um die Impact-Ausrichtung nachvollziehbar zu machen, verfolgen die Impact-Fonds dezidierte Impact-Ziele auf Ebene ihrer Portfoliounternehmen und halten diese durch regelmäßige Messung nach und machen einen Teil der Gewinnbeteiligung des Fondsmanagements von der Erreichung dieser Impact-Ziele abhängig (sog. Impact-Carry).Hinweis: weitere Informationen finden Sie unter: www.kfw-capital.de/investmentfokusÜber den Zukunftsfonds:Der Zukunftsfonds des Bundes hat zum Ziel, die Wachstumskapitalfinanzierung bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus deutlich auszubauen - durch öffentliche Mittel und durch die Mobilisierung von privaten Mitteln. Start-ups in der Wachstumsphase mit hohem Kapitalbedarf profitieren durch die verschiedenen Bausteine des Zukunftsfonds. Durch zusätzliche Mittel aus dem ERP-Sondervermögen, vom EIF, von der KfW, KfW Capital und von privaten Investoren wird die ursprüngliche Summe (bis 2030 10 Milliarden Euro) substanziell gehebelt. Bislang sind bereits 11 Bausteine (inkl. der Impact-Facility) mit einem Volumen von über 13 Milliarden Euro gestartet; der Baustein "Green Transition Facility" ist bereits ausinvestiert. KfW Capital koordiniert die einzelnen Bausteine des Zukunftsfonds gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesministerium der Finanzen sowie der KfW, dem Europäischen Investmentfonds (EIF) dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) sowie dem Deep Tech and Climate Fund (DTCF). Weitere Informationen zum Zukunftsfonds finden Sie unter www.kfw-capital.de/Zukunftsfonds (https://www.kfw-capital.de/Investmentfokus/Zukunftsfonds/).Pressekontakt:KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt a/M,Pressesprecherin, Sonja Höpfner,Tel. +49 697431 4306E-Mail: sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5978326