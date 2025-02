Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag kaum auf die Ergebnisse der Bundestagswahl reagiert, so die Analysten der Nord LB.Beim heutigen Februar-Datenkranz zum Verbrauchervertrauen in den USA sei insgesamt mit einer leichten Eintrübung zu rechnen, schließlich würden vor allem zunehmende Inflations- und Arbeitsmarktsorgen keinen guten Nährboden für künftige Konsumausgaben bilden, die traditionell etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung stellen würden. Vonseiten der Geldpolitiker aus Washington melde sich Richmond-FED-Präsident Barkin zu Wort, aufseiten der europäischen Amtskollegen stünden Termine mit Redebeiträgen von Bundesbankpräsident Nagel und EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel an. Auf der Unternehmensseite gelte es wieder diverse Berichte zu verdauen. Wer - wann - was verkünde, sei unter "Termine" in der linken Spalte genau vermerkt. (25.02.2025/alc/a/a) ...

