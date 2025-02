NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,30 Euro belassen. Die starken Quartalsresultate des Dialysespezialisten lägen über den Erwartungen, und der Ausblick auf 2025 beinhalte mit Blick auf das operative Ergebnis für die Konsensschätzung Luft nach oben, schrieb Analyst David Adlington in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Aktie sei aber ungeachtet des schon bestehenden Sektorabschlags überdurchschnittlich den Risiken durch steigende Kosten und die Konkurrenz durch neuartige Abnehmmedikamente ausgesetzt./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 07:04 / GMT

