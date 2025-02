Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete im gestrigen Handelsverlauf eine wechselhafte Entwicklung an der Frankfurter Börse. Nach einem schwachen Start bei 41,60 EUR und einem zwischenzeitlichen Tagestief von 41,48 EUR konnte sich das Papier am Nachmittag erholen und schloss bei 41,85 EUR. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten weiterhin optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 50,29 EUR, was einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial entspricht. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung der Aktie im Jahresvergleich: Vom 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR konnte sich der Kurs deutlich erholen, liegt aber noch immer etwa 12 Prozent unter dem Jahreshoch von 47,64 EUR aus dem März 2024.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers zeigen eine gewisse Abschwächung der Geschäftsdynamik. Im dritten Quartal 2024 ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,19 Prozent auf 13,14 Milliarden EUR zurück. Auch beim Gewinn je Aktie musste das Unternehmen Einbußen hinnehmen, der von 1,13 EUR auf 0,77 EUR sank. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten dennoch mit einem soliden Gewinn je Aktie von 4,15 EUR. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR je Aktie, was einer leichten Reduzierung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,90 EUR entspricht.

