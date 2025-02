Leipzig (ots) -Die Bundestagswahl ist über die Bühne - nun liegt es an Politikern, aus den Ergebnissen richtungsweisende Politik zu machen. Wie geht es nun weiter? Darauf sucht die "Fakt ist"-Runde in Magdeburg Antworten, am Mittwoch (26.02.) ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de.Deutschland hat gewählt: Und nun müssen die Parteien sich zusammenfinden. Vieles deutet auf eine erneute Koalition von CDU und SPD hin. Doch es gibt auch skeptische Stimmen bei den Sozialdemokraten. Vor allem im Osten hat jedoch die AfD die höchsten Stimmenanteile. Eine Zusammenarbeit mit dieser Partei schließt die CDU aber aus.Etliche MDR-Zuschauerinnen und -Zuschauer bewegt vor allem, was die Parteien zu den Themenfeldern Bildung und Rente vorhaben. Wie kann die Politik sicherstellen, dass jedes Kind die gleichen Bildungschancen hat? Wann kommt die Mindestrente, und wie lässt sich Altersarmut vermeiden? Wie weit liegen Wahlgewinner und mögliche Koalitionspartner bei den Themenfeldern Wirtschaft und Ukraine auseinander - und wo gibt es Schnittmengen?Darüber diskutieren bei "Fakt ist" aus Magdeburg- Prof. Dr. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin an der Uni Leipzig,- Alexander Prinz alias "Der dunkle Parabelritter", Youtuber aus Halle mit 600.000 Followern, Experte für politische Kommunikation,- Martin Kröber (SPD), Mitglied des Bundestages aus Magdeburg sowie- Sepp Müller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag und MdB aus Wittenberg.Befragt werden die Gäste von Moderatorin Anja Heyde. An ihrer Seite ist Bürgermoderator Stefan Bernschein, der wieder Bürgerinnen und Bürger, unter anderem aus der MDRfragt-Gemeinschaft, befragt und ihre Meinungen in die Diskussion einbringt.Auch im Netz können Interessierte mitdiskutieren - im Live-Chat auf mdr.de.Pressekontakt:Thomas Ahrens, MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (0391) 539 21 21Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5978409