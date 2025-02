Baierbrunn (ots) -Die Apotheken Umschau erweitert ihr digitales Angebot: Eine neue KI-gestützte Suchfunktion ermöglicht eine präzise, faktenbasierte Beantwortung von Gesundheitsfragen für sekundenschnelle verlässliche Informationen - im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Lösungen basierend auf eigenen evidenzbasierten Inhalten. Dies ist der Startschuss für eine umfassende digitale Weiterentwicklung der Gesundheitsplattform.Die Partnerschaft zwischen der kalifornischen KI-Produktivitätsmaschine You.com und dem Wort & Bild Verlag ist am 23. September 2024 bekanntgegeben worden, nun wird sie konkret: Das Baierbrunner Gesundheitsmedienhaus integriert eine neuartige KI-gestützte Suchfunktion auf apotheken-umschau.de. Die Technologie ermöglicht eine gezielte, faktenbasierte Beantwortung von Suchanfragen. Nutzer:innen profitieren von einer präzisen und vertrauenswürdigen Bereitstellung von Gesundheitsinformationen. Damit ist der Wort & Bild Verlag der erste Partner des US-Unternehmens You.com in Deutschland, gefolgt von der Deutschen Presse-Agentur (dpa).Komplexes Gesundheitswissen wird intuitiv zugänglichDie technische Grundlage bildet das Prinzip der "Retrieval Augmented Generation" (RAG), welches eine semantische Suche mit generativer KI kombiniert. Dabei werden ausschließlich verifizierte Inhalte aus den eigenen redaktionellen Quellen genutzt, wodurch Fehlinformationen vermieden werden.Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer Wort & Bild Verlag und Chefredakteur der Apotheken Umschau: "Mit der Integration dieser KI-Technologie gehen wir einen entscheidenden Schritt in die Zukunft der digitalen Gesundheitskommunikation. Unser Anspruch ist es, Nutzer:innen auf apotheken-umschau.de eine präzise, evidenzbasierte Orientierung zu bieten - stets auf Basis geprüfter und vertrauenswürdiger Inhalte, die von unserem großem Redaktionsteam erarbeitet wurden."Eric Kubitz, Head of Artificial Intelligence beim Wort & Bild Verlag, ergänzt: "Unsere KI-gestützte Suche verbindet technologische Innovation mit höchster inhaltlicher Qualität. Sie ermöglicht es, komplexes Gesundheitswissen intuitiv zugänglich zu machen - stets basierend auf geprüften, evidenzbasierten Quellen. So schaffen wir eine digitale Orientierungshilfe, der man vertrauen kann."Unterschied der KI-Suche auf apotheken-umschau.de zu herkömmlichen KI-AbfragenIm Gegensatz zu allgemeinen KI-Chatbots arbeitet die neue Suchfunktion auf apotheken-umschau.de ausschließlich mit eigenen, verifizierten Inhalten. You.com liest per "Application Programming Interfaces" (API) alle relevanten Inhalte - darunter Artikel, Podcasts und Transkripte von Videos - und generiert Antworten ausschließlich auf dieser Basis. Die KI-Suche analysiert jede Anfrage semantisch und gleicht sie mit den vorhandenen redaktionellen Inhalten ab. Anschließend werden relevante Textpassagen aus Artikeln, Podcasts und Videos identifiziert und zusammengefasst. Die Antwort basiert ausschließlich auf diesen geprüften Quellen, die mit entsprechenden Quellennachweisen hinterlegt sind. Dies stellt sicher, dass Nutzer:innen stets wissenschaftlich fundierte und vertrauenswürdige Informationen erhalten. Bei Suchanfragen zu kritischen Themen verweist die KI gezielt darauf, dass eine ärztliche Beratung sinnvoll ist. Falls es zu einer Fragestellung keine passenden Inhalte gibt, wird dies transparent kommuniziert.Zukunftsperspektiven und WeiterentwicklungDie Einführung der KI-gestützten Suche markiert den ersten Schritt einer umfassenden digitalen Weiterentwicklung der Gesundheitsplattform. Zukünftig sollen weitere KI-Anwendungen zur Inhaltsaufbereitung und thematischen Navigation integriert werden.Weitere Insights zur Zusammenarbeit mit You.com gibt Dr. Dennis Ballwieser in einem Kurzvideo hier (https://www.wortundbildverlag.de/news/wort-bild-verlag-integriert-neuartige-ki-gestuetzte-suche-von-youcom-auf-apotheken-umschaude).Über den Wort & Bild VerlagDer Wort & Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken liegt der Fokus auf dem hohen gesundheitlichen Nutzen und der kompetenten Beratung in der Apotheke. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. 