Hamburg (ots) -Seit Januar 2025 ist Nordmann wieder Vertriebspartner für die halogenfreien Flammschutzmittel und Rauchminderungsmittel von Huber Advanced Materials für Elastomer- und Gummianwendungen in Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen und Tschechien.Read the press release in English here. (https://www.nordmann.global/en/news-events/press-room/nordmann-and-huber-advanced-materials-renew-distribution-partnership)"Huber Advanced Materials (HAM) verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger halogenfreier Flammschutzadditive", sagt Ralf Meier, Business Manager Europe, Flame Retardants bei Nordmann. "Wir freuen uns, unseren Kunden in der Elastomer- und Gummiindustrie dieses umfassende Portfolio anbieten zu können."Das Portfolio umfasst feinstgefälltes, direkt gemahlenes, oberflächenbehandeltes und niedrigviskoses Aluminiumhydroxid (Martinal®, Hydral®, Hymod® und Micral®) sowie Magnesiumhydroxid (Magnifin®).Markus Klügge, Director of Sales EMEA+I bei HAM, fügt hinzu: "Der nachweisliche Erfolg von Nordmann ermöglicht es uns, unsere Effizienz im Elastomer- und Gummimarkt zu steigern. Die Verstärkung unseres Vertriebsnetzes durch Nordmann ist sowohl in kommerzieller als auch in technologischer Hinsicht von Vorteil. Wir sind begeistert, Nordmann als Partner zu haben und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit".Über Huber Advanced MaterialsHuber Advanced Materials, eine strategische Geschäftseinheit der J.M. Huber Corporation, ist ein führender Anbieter von halogenfreien Flammschutzmitteln, Rauchunterdrückungsmitteln, Wärmemanagementlösungen, speziellen Aluminiumoxiden sowie organischen Mattierungsmitteln und Trägern. Die Materialien werden in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt, die die Sicherheit von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und die Umwelt schützen.www.huberadvancedmaterials.comÜber NordmannNordmann gehört zu den führenden internationalen Unternehmen in der Chemiedistribution.Mit Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika vertreibt Nordmann weltweit natürliche und chemische Rohstoffe, Zusatzstoffe und Spezialchemikalien. Als Vertriebs- und Marketingorganisation ist Nordmann dabei das Bindeglied zwischen Lieferanten aus aller Welt und Kunden in der verarbeitenden Industrie.Nordmann beschäftigt 540 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. 550 Mio. Euro.www.nordmann.global