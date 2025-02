In einem Interview hat sich Apples früherer Chefdesigner Jony Ive an seine Zeit mit dem verstorbenen Apple-Chef Steve Jobs erinnert. Noch immer denke er oft darüber nach, was Jobs tun würde - obwohl dieser ihm das untersagt hatte. Vor über fünf Jahren, im November 2019, hat Jony Ive nach fast 30 Jahren bei Apple den Konzern verlassen. Zunächst im Designteam und später als Chief Designer war Ive etwa an der Entwicklung von ikonischen Apple-Geräten ...

