Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start und einem zwischenzeitlichen Ausflug ins Plus bis zum Mittag wieder auf das Vortagesniveau zurück begeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.440 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, Bayer und Heidelberg Materials, am Ende Siemens Energy, Infineon und Brenntag."Die Marktteilnehmer fokussieren weiter auf die Unternehmen mit intakten Storys", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. So werde Rheinmetall und der gesamt Rüstungssektor weiter von den absehbar höheren Verteidigungsausgaben vieler europäischer Länder profitieren. "Heidelberg Materials kann sich nach der Quartalszahlen-Vorlage aus dem Würgegriff der Verkäufer befreien und die Aktien der Gesellschaft befinden sich aktuell auf der Gewinnerseite.""Die Risiken für weitere Kurskonsolidierungen im deutschen Gesamtmarkt bleiben latent bestehen", fügte der Marktanalyst hinzu. Somit sei das derzeitige Kursniveau nicht in Stein gemeißelt.