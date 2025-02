Hamburg (ots) -Sie kamen, um wieder gesund zu werden. Stattdessen erlebten sie einen Albtraum: Mehrere Patientinnen wurden im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld über viele Monate hinweg vom Assistenzarzt Philipp G. nachts mit Propofol betäubt und vergewaltigt. Seine Taten filmte er, es gibt mehr als 200 Videodateien davon. Bislang sind mindestens 30 Opfer allein in diesem Krankenhaus bekannt. In der Dokuserie "ARD Crime Time: Betäubt und ausgeliefert - Die Verbrechen des Arztes Philipp G." treten erstmals gleich mehrere betroffene Frauen vor die Kamera, um über einen der schockierendsten Missbrauchsfälle im deutschen Gesundheitswesen zu sprechen. Die ARD Mediathek zeigt den Dreiteiler ab Mittwoch, 26. Februar. Im NDR Fernsehen läuft er ab Mittwoch, 26. März, 23.15 Uhr.Mit beeindruckendem Mut schildern die Frauen, wie die traumatischen Erlebnisse ihr Leben für immer verändert haben. Sie wollen nicht länger Opfer sein, sondern für Gerechtigkeit kämpfen, damit der Fall nicht einfach zu den Akten gelegt wird. In der Dokuserie fragen die Autor*innen Regine Gerriets und Bernd Gerriets: Wie konnte ein nach außen beliebter Arzt ein solches Doppelleben führen? Warum konnte es in einem Krankenhaus von September 2018 bis April 2020 zu einem Missbrauch solchen Ausmaßes kommen? Wurden Warnsignale übersehen? An welchen Stellen haben die Behörden versagt? Und warum wurde bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen?Der ehemalige Bielefelder Anwalt des Täters gibt Einblicke in das Strafregister des Assistenzarztes. Die Rechtsanwältin von zwölf betroffenen Frauen verdeutlicht, welchen Hindernissen sie und ihre Mandantinnen bei den Ermittlungen begegnet sind.Erstmals in dem Fall, der seit fast fünf Jahren Polizei, Staatsanwaltschaften und den Rechtsausschuss im NRW-Landtag beschäftigt, gewähren auch Menschen aus dem engsten Umfeld des Assistenzarztes Philipp G. Einblicke. Ein ehemaliger Freund, eine frühere Mitbewohnerin und eine Ex-Freundin fragen sich: Wie konnten sie seine zwei Gesichter nicht erkennen?"ARD Crime Time: Betäubt und ausgeliefert - Die Verbrechen des Arztes Philipp G." ist eine Produktion von eikon nord im Auftrag von NDR und SWR.Ab Mittwoch, 26. Februar, in der ARD Mediathek; ab Mittwoch, 26. März, um 23.15 Uhr im NDR FernsehenDie erste Folge von "ARD Crime Time: Betäubt und ausgeliefert - Die Verbrechen des Arztes Philipp G." ist in den Presse-Vorführräumen des Ersten und des NDR zu sehen.Fotos sind in der ARD-Fotodatenbank www.ARD-Foto.de abrufbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5978589