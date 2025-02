WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist mit Stolz zum zweiten Mal in Folge als offizieller Bekleidungssponsor beim Dubai Polo Gold Cup 2025 in Erscheinung getreten. Die prestigeträchtige Meisterschaft wurde vom legendären Al Habtoor Polo Club ausgerichtet und ging von 5. bis 22. Februar 2025 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über die Bühne.

Zusammen mit Aydinli Group, dem Markenpartner von U.S. Polo Assn. im Nahen Osten, lieferte die klassische, vom Sport inspirierte Marke Trikots für mehrere Teams, Markenbekleidung für alle Mitarbeiter vor Ort sowie Geschenke für die Finalisten. Während des unterhaltsamen "Divot Stomp" wurden an die Zuschauer auch spezielle Giveaways in Form von Kappen mit dem U.S. Polo Assn-Logo verteilt.

Der Dubai Polo Gold Cup war ein unvergessliches zweiwöchiges Sportereignis, das mit einem nervenaufreibenden Endspiel zwischen zwei starken Teams, dem UAE Polo Team und Jehangiri Polo, seinen Abschluss fand. Das Polo-Team der VAE gewann letztendlich mit einem Punktestand von 9-8 und sein Name wird nun die begehrte Gold Cup-Trophäe zieren. Den Tausenden von begeisterten Sportfans wurde bei der Veranstaltung eine Mischung aus den besten Polospielen der VAE, internationaler musikalischer Unterhaltung, kulinarischen Genüssen aus aller Welt und ein einmaliges Einkaufserlebnis geboten.

"U.S. Polo Assn. ist begeistert, erneut mit dem Dubai Polo Gold Cup, dem wichtigsten Poloturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, als offizieller Sponsor für Sportbekleidung zusammenzuarbeiten", so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. managt. "Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sind Schlüsselmärkte für unsere vom Sport inspirierte Marke, und wir fühlen uns geehrt, an dieser legendären Veranstaltung teilzunehmen und dabei U.S. Polo Assn. den Sportfans und Konsumenten zu präsentieren."

Der Dubai Polo Gold Cup wurde im Jahr 2009 von Seiner Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Emir von Dubai, ins Leben gerufen, und ist seither zum Eckpfeiler des internationalen Polosports geworden, vergleichbar mit Großveranstaltungen in Argentinien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

"Es ist uns eine große Ehre, U.S. Polo Assn. in den VAE vertreten zu dürfen. Der Dubai Polo Gold Cup ist die perfekte Veranstaltung, um unsere authentische Sportmarke mit dem prestigeträchtigen Polosport in Dubai zusammenzuführen", erklärt Seref Safa, Board-Chairman von Aydinli Group, dem Nahost-Partner von U.S. Polo Assn. "Alljährlich ruft diese Veranstaltung die erlesensten Polo-Teams und Pferde der Welt auf den Plan und zieht die Teilnehmer mit einer Mischung aus Sportlichkeit und Stil in ihren Bann. Diese hochkarätige Meisterschaft in Dubai sollte man auf keinen Fall verpassen!"

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn.??ist die offizielle Marke der?United States Polo Association (USPA), dem 1890 gegründeten größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut ?License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der? global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com ?und folgen Sie uns auf ?@uspoloassn.?

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und managt die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn.?Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

Über Aydinli Group

Aydinli Group vertritt die internationale milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. als Partner im Nahen Osten und Osteuropa. Aydinli Group ist dem Prinzip der Servicequalität und universellen Werten verpflichtet, stellt umweltbewusste Produkte her und bietet einen erstklassigen, kundenorientierten Service. Mit über 690 Geschäftsstandorten, von denen sich 300 im Ausland befinden, und mehr als 7.500 Mitarbeitern, zählt das Unternehmen zu den größten Einzelhändlern im Bekleidungssegment in der Region. Aydinli Group ist mit U.S. Polo Assn. in knapp 50 Ländern, mit Pierre Cardin in 10 Ländern und mit Cacharel in 8 Ländern vertreten und verfügt über Lizenzrechte in insgesamt 55 Ländern. Nähere Informationen erhalten Sie unter aydinli.com.

