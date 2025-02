Berlin (ots) -Bereits wenige Wochen nach dem operativen Start der OpenCloud GmbH steht das erste vollständige, installierbare und weitergehende Release von OpenCloud bereit. OpenCloud ist die moderne Open-Source-Lösung für Filemanagement, Filesharing und Content Collaboration und stellt eine leistungsfähige und DSGVO-konforme Alternative zu proprietären Lösungen wie Microsoft SharePoint, Google Drive oder Dropbox dar. Mit einer innovativen cloud-native Architektur und der Lizenzierung unter Apache 2.0 und AGPL-3.0 setzt OpenCloud auf Zukunftssicherheit und Transparenz für digital souveräne IT-Infrastrukturen in Europa."Wir freuen uns, mit dem ersten Release von OpenCloud eine exzellente und sichere Filemanagement-Lösung mit maximaler Datenhoheit auf Open-Source-Basis zu bieten und werden diese zusammen mit der Community weiterentwickeln", erklärt Klaas Freitag, CTO der OpenCloud GmbH.Technische Highlights: Modern, flexibel und containerbasiert OpenCloud wurde von Grund auf als cloud-native Lösung konzipiert. Durch den Einsatz von Microservices und die Optimierung für Container-Technologien wie Docker und Kubernetes ermöglicht die Plattform eine flexible Bereitstellung und schnelle Anpassung an moderne IT-Anforderungen. Entwickelt in der Programmiersprache Go bietet OpenCloud hohe Performance und Skalierbarkeit. Erste Version bereits mit Web-Office-Integration OpenCloud bietet bereits zum Start zahlreiche fortgeschrittene Funktionen, darunter:• Sichere und skalierbare Datei-Speicherlösungen• Integration von Collabora Online für eine umfassende Web-Office-Lösung• Kollaborations-Tools für nahtlose Dateibearbeitung in Echtzeit• Granulare Benutzer- und Rechteverwaltung• Unterstützung ressourcenschonender Datei-Synchronisation und nutzerfreudlicher Sharing-FunktionenFür das Jahr 2025 hat das Projekt-Team weitere umfangreiche Feature-Erweiterungen und Integrationen geplant.Aufruf an die Open Source-Community: Jetzt testen und Feedback geben!Die Open Source Community ist herzlich eingeladen, die erste Rolling-Release-Version zu testen und wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung beizutragen. Dank einer besonders einfachen Einrichtung und hoher Zuverlässigkeit lässt sich OpenCloud nicht nur auf hoch skalierenden großen Cloud-Plattformen, sondern in wenigen Schritten auch auf Single-Board-Computern (SBC) wie dem Raspberry Pi betreiben. Durch die effiziente Entwicklung in Go benötigt die Software nur minimale Ressourcen und läuft daher äußerst stromsparend - perfekt für nachhaltiges, sicheres und unabhängiges Filemanagement - selbst im privaten Heimnetzwerk.Alle Informationen zur Community-Beteiligung gibt es unter: https://opencloud.eu/opencloud-communityAusblick: Start des Professional-Service-Angebots mit Release im MärzDas nächste große Release im März 2025 wird den Startschuss für verschiedene Enterprise-Services inkl. Support-Paketen für Geschäftskunden setzen. Dieses Release wird sodann einen Professional-Services-Reifegrad bieten und den offiziellen Start des kommerziellen Angebots von OpenCloud einläuten.Über OpenCloudOpenCloud ist die leistungsstarke Open-Source-Lösung für Filemanagement, Filesharing und Content Collaboration, die höchste Ansprüche an Nutzerfreundlichkeit, Performance, Stabilität und Skalierbarkeit erfüllt. Die Software kann flexibel On-Premise selbst betrieben oder sicher über Partner bezogen werden. Mit einer intuitiven Bedienung, nahtloser Integration, dem personenunabhängigen File-Management ("Spaces") und sicherer Versionierung ist OpenCloud ideal für den öffentlichen Sektor, Bildungseinrichtungen, Forschung sowie große Unternehmen und Provider geeignet.Gemeinsam mit OpenTalk (https://opentalk.eu/) und mailbox.org bildet OpenCloud eine der drei starken Säulen der Heinlein Gruppe, die sichere und digital souveräne IT-Infrastrukturen für Europa bereitstellt.Weitere Informationen unter https://opencloud.euÜber die Heinlein GruppeDie Heinlein Gruppe mit Sitz in Berlin steht für digitale Souveränität, Datenschutz und Open Source. Unter ihrem Dach vereint sie die Marken Heinlein Support, OpenTalk, mailbox.org und OpenCloud, die innovative Lösungen für sichere Kommunikation und IT-Infrastruktur bieten. Ob Videokonferenzen, E-Mail-Dienste oder Filesharing - die Produkte der Heinlein Gruppe sind DSGVO-konform, flexibel einsetzbar und "Made in Germany". Seit über 30 Jahren vertrauen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen der Expertise der Heinlein Gruppe in sicherer Kommunikation. Mit ihren Angeboten ermöglicht sie maximale Kontrolle und Transparenz, fördert digitale Unabhängigkeit und treibt eine nachhaltige IT-Entwicklung voran.Ansprechpartner:Schwartz Public RelationsLara NeidhartTel: +49 (0)89 211 871 - 64E-Mail: opencloud@schwartzpr.deOpenCloud GmbHIvonne HeinleinTel.: +49 30 40 50 51 - 48E-Mail: presse@opencloud.euOriginal-Content von: OpenCloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178360/5978676