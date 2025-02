KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Novo Nordisk haben sich am Dienstag mit zeitweise plus 5,6 Prozent weiter erholt. Die US-Gesundheitsbehörde hatte am Freitag die Knappheit des GLP-1-Antidiabetikums Semaglutid offiziell für beendet erklärt. Auf diesem Wirkstoff basieren auch Novos Medikamente Ozempic und Wegovy, die vor allem als Abnehmspritzen bekannt sind. Mit der Ansage der FDA laufen nun wohl Ausnahmeregelungen für Nachahmerpräparate mit Semaglutid aus. Was für Novo positiv ist, ist für deren Anbieter eine schlechte Nachricht, die an der Börse auch entsprechend bestraft wird.

So brachen die Papiere von Hims & Hers Health im vorbörslichen Nasdaq-Handel um fast ein Viertel ein. Nach dem Stabilisierungsversuch vom Montag geht es nun wohl also weiter steil nach unten. Die Semaglutid-Sonderkonjunktur hatte ihnen noch am Mittwoch vergangener Woche einen Rekordkurs von fast 73 Dollar beschert. Seit September hatten sie sich etwa verfünffacht. Nun kosten sie vorbörslich nur noch rund 39,50 Dollar./ag/mis