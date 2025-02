© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke

Home Depot hat im vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Doch viele US-Amerikaner bleiben zurückhaltend mit großen Investitionen in die eigenen vier Wände. Das bremst auch die Heimwerker-Aktie aus.Der US-Heimwerkerkönig meldete für das Quartal bis zum 2. Februar einen Umsatz von 39,7 Milliarden US-Dollar - über den Analystenschätzungen von 39,16 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,02 US-Dollar, ebenfalls über den erwarteten 3,01 US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 0,8 Prozent - ein überraschendes Plus nach acht Quartalen mit Rückgängen. In den USA fiel das Wachstum mit 1,3 Prozent sogar noch stärker aus. Trotz der positiven Entwicklung …