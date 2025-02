Die KI-gestützte Lösung für den Einzelhandel geht in Deutschland an den Start, um das durch Ladendiebstahl verursachte Rekordhoch von 4,1 Mrd. sowie die zahlreichen Herausforderungen für die Mitarbeiter dieser Sparte zu meistern

x-hoppers, die KI-gestützte Kommunikationsplattform für den Einzelhandel, hat nach der mit Spannung erwarteten Markteinführung in Deutschland auf der EuroCIS 2025 den erfolgreichen Soft Launch bekannt gegeben. Nach dem starken Zuspruch von deutschen Einzelhändlern, Branchenführern und Technologieexperten steht x-hoppers nun in den Startlöchern, um Einzelhandelsunternehmen bei der Bekämpfung von Ladendiebstählen zu unterstützen, die Mitarbeiter zu entlasten und die operative Effizienz durch KI-gestützte Innovationen zu steigern.

Der deutsche Einzelhandel steht vor wachsenden Herausforderungen: Die jährlichen Verluste durch Warenschwund belaufen sich auf über 4,1 Mrd. €, die größtenteils auf Ladendiebstahl und organisierte Einzelhandelskriminalität zurückzuführen sind. Die Mitarbeiterfluktuation stellt zudem ein großes Problem dar, das sich negativ auf die Gesamtperformance sowie die Arbeitskosten niederschlägt. Gleichzeitig bevorzugen 85% der deutschen Konsumenten nach wie vor das Einkaufen in der Filiale, erwarten aber digital verbesserte Erlebnisse, welche die allgemein hohe Erwartungshaltung an Kundenservice, Sicherheit und Effizienz ergänzen.

Auf der EuroCIS 2025 zeigte x-hoppers, wie seine KI-basierte Lösung für den Einzelhandel die Abläufe in den Filialen durch die Integration von KI-gestützter Diebstahlerkennung (AIVA), drahtloser Kommunikation für Mitarbeiter und smarter Tools zur Kundenberatung optimieren kann. Live-Demos und ein Vortrag von Ian Rowan, CEO von x-hoppers, mit dem Titel "Improving Employee Experience" (Verbesserung der Mitarbeitererfahrung) zeigten auf, wie KI-gestützte Tools die Mitarbeiterbindung erhöhen, die Einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitern verkürzen und den Kundenservice verbessern.

Aufgrund des überwältigenden Interesses der deutschen Einzelhändler arbeitet x-hoppers nun eng mit regionalen Partnern und Branchenvertretern zusammen, um den Einsatz im gesamten deutschsprachigen Markt zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Vorteilen, die Einzelhändler während der EuroCIS-Präsentation erlebten, gehören:

KI-Diebstahlprävention (AIVA): Echtzeit-Warnungen in Verbindung mit Sicherheitskameras, um den Warenschwund um bis zu 60% zu reduzieren.

Optimierung der Mitarbeiterschulung: KI-unterstütztes Micro-Learning und On-Demand-Wissenszugang verkürzen die Einarbeitungszeit um bis zu 50%.

Nahtlose Kommunikation in der Filiale: Kabellose Headsets verbessern die Effizienz und Zusammenarbeit der Mitarbeiter.

Smart Call Points: Ermöglichen rasche Reaktion auf Kundenanfragen und Verbesserung der Interaktionen.

"Die EuroCIS 2025 hat bestätigt, dass deutsche Einzelhändler aktiv nach KI-gestützten Lösungen suchen, um proaktiv Themen wie Diebstahlprävention, Mitarbeiterbindung und operative Effizienz anzugehen", sagt Ian Rowan, CEO von x-hoppers. "Nach Gesprächen mit zahlreichen Einzelhändlern ist eines klar: Die Teams in den Filialen brauchen KI-gestützte Unterstützung in Echtzeit, um besser die täglichen Herausforderungen meistern zu können. Mit x-hoppers bieten wir eine skalierbare Lösung, die unmittelbar Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit und Personalmanagement ermöglicht, ohne die Komplexität der Abläufe unnötig zu erhöhen."

Über x-hoppers

x-hoppers ist eine 2024 in Großbritannien und den USA auf den Markt gebrachte, KI-gestützte Kommunikationsplattform für den Einzelhandel, die den Filialbetrieb, die Sicherheit und das Kundenerlebnis verbessern soll. Durch die Integration von kabellosen Headsets, smarten Call Points und KI-gestützter Diebstahlerkennung hilft x-hoppers Einzelhändlern, die Kommunikation im Laden zu optimieren und den Warenschwund zu reduzieren. Nach der Expansion nach Frankreich und Deutschland treibt x-hoppers die Innovation in den Bereichen Sicherheit und Mitarbeiter-Performance im Einzelhandel weiter voran.

