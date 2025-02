Prosus, mit 28 Prozent an Delivery Hero beteiligt, übernimmt Just Eat Takeaway.com. Geboten werden 20,30 Euro je Aktie, das entspricht einem Gesamtangebot von 4,1 Milliarden Euro. Die Offerte liegt 49 Prozent über dem durchschnittlichen Kurs der vergangenen drei Monate von Just Eat Takeaway.com. Bis Ende 2025 soll der Deal über die Bühne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...