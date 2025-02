Die PayPal-Aktie verzeichnete am Dienstag einen merklichen Rückgang im XETRA-Handel. Das Papier verlor im Tagesverlauf an Wert und notierte bei 71,24 Euro, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Bereits zum Handelsstart zeigte sich eine verhaltene Tendenz mit einem Eröffnungskurs von 71,48 Euro. Im weiteren Verlauf markierte die Aktie ihr Tagestief bei 71,15 Euro. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit dem aktuellen Kurs liegt der Wert rund 21,83 Prozent unter dem Jahreshöchststand von 91,14 Euro, der Anfang Februar 2025 erreicht wurde. Allerdings beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 52,44 Euro, das im Juli 2024 verzeichnet wurde, noch immer über 26 Prozent.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen des Zahlungsdienstleisters zeigen eine gemischte Entwicklung. Im vierten Quartal 2024 erwirtschaftete PayPal einen Umsatz von 8,33 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Allerdings ging der Gewinn je Aktie von 1,30 auf 1,12 US-Dollar zurück. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,04 US-Dollar. Eine Dividendenzahlung ist auch für das laufende Geschäftsjahr nicht vorgesehen. Die nächsten Quartalsergebnisse werden für Ende April 2025 erwartet, wobei Investoren gespannt auf weitere Entwicklungen im operativen Geschäft blicken.

Anzeige

PayPal-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PayPal-Analyse vom 25. Februar liefert die Antwort:

Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...