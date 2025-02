Die DHL Group verzeichnete am Dienstag einen merklichen Kursrückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie auf 37,41 Euro, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Tiefststand von 36,98 Euro erreicht, wobei insgesamt über 634.000 Aktien den Besitzer wechselten. Diese Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 43,33 Euro am 26. Februar. Die Analysten bleiben dennoch optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 40,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Auch die prognostizierte Dividende für das laufende Jahr zeigt mit 1,86 Euro je Aktie einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung

Die jüngsten Quartalszahlen des Logistikkonzerns zeigen ein differenziertes Bild: Während der Umsatz im dritten Quartal 2024 um beachtliche 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro gesteigert werden konnte, ging das Ergebnis je Aktie leicht von 0,68 auf 0,64 Euro zurück. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 2,81 Euro je Aktie. Besonders bemerkenswert ist die strategische Expansion des Unternehmens im Nahen Osten, wo die DHL Group durch eine Beteiligung am saudi-arabischen Logistiker AJEX ihre Marktposition weiter stärkt.

