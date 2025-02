Die RENK-Aktie verzeichnete am Dienstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, wobei der Kurs im XETRA-Handel einen signifikanten Anstieg von 6,1 Prozent auf 30,17 Euro verbuchen konnte. Das Handelsvolumen zeigte mit über 1,2 Millionen gehandelten Aktien ein besonders reges Interesse der Anleger. Bemerkenswert war dabei die kontinuierliche Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf, die bereits bei einem Eröffnungskurs von 29,13 Euro begann und in der Spitze bis auf 30,59 Euro kletterte. Diese positive Entwicklung steht im besonderen Kontext der jüngsten Kursbewegungen, die seit dem 52-Wochen-Tief bei 17,71 Euro eine deutliche Erholung zeigen.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für Anleger besonders interessant gestalten sich die Dividendenprognosen für das laufende Geschäftsjahr. Experten rechnen mit einer Erhöhung der Ausschüttung auf 0,435 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,300 Euro entspricht. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt aktuell bei 30,07 Euro, während für das Gesamtjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 1,02 Euro erwartet wird. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen der Experten in die weitere Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

