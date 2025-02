Mannheim/Köln (ots) -BAUHAUS bringt den Wald in die Stadt - biodivers, klimastabil und zukunftsfähig. Anlässlich des 65. Firmenjubiläums setzt BAUHAUS sein bundesweites Engagement für mehr Natur und Artenvielfalt fort, welches bereits 2020 mit der Pflanzung von über einer Million Bäume in deutschen Wäldern begonnen hat. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) konnte in diesem Rahmen die erste Pflanzung einer "BAUHAUS Waldinsel" in Köln realisiert werden. Im Verlauf des Jubiläumsjahres werden weitere BAUHAUS Waldinseln nach dem gleichen Prinzip in ganz Deutschland entstehen.Mit dem nachhaltigen Engagement knüpft BAUHAUS an die Erfolge der Kampagne "1 Million Bäume" aus dem Jahr 2020 an und bringt nun gemeinsam mit der SDW die Natur in den urbanen Raum. Am 25. Februar wurde mit einer gemeinsamen Pflanzaktion der Startschuss für das erste "BAUHAUS Waldinsel"-Projekt in Köln gesetzt.Auf der bislang anderweitig genutzten Grünfläche An St. Theresia in Köln-Buchheim haben Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der lokalen Politik sowie von BAUHAUS gemeinsam mit der dortigen Gemeinschaftsgrundschule eine rund 1.400 Quadratmeter große Waldinsel geschaffen. Das Projekt zielt darauf ab, die Artenvielfalt im innerstädtischen Raum zu fördern, das Mikroklima zu verbessern und einen wertvollen Bildungsort zu schaffen.BAUHAUS schafft Orte für Biodiversität und urbanes MikroklimaWaldinseln sind kleine Miniaturwälder, die eine Vielfalt an Ökosystemleistungen erbringen und sich positiv auf ihre ökologische und soziale Umwelt auswirken. Sie bestehen aus einer dichten Mischung standortangepasster und heimischer Baum- und Straucharten von bis zu 32 unterschiedlichen Sorten und bilden kleine Biodiversitätshotspots. Darunter zählen klimaresiliente Arten wie Stieleiche, Hainbuche, Winterlinde, Elsbeere und Vogelbeere. Durch diese Vielfalt wird ein Lebensraum für zahlreiche Tierarten geschaffen, die Fläche dient als Biotoptrittstein in der Stadtlandschaft. Neben dem Gewinn für den Artenschutz zeichnen sich Waldinseln durch Temperatursenkung, Wasserspeicherkapazität und Luftaustausch aus, welche sich insgesamt positiv auf das urban-lokale Klima auswirken.Projekt setzt Zeichen für mehr Klima- und Naturschutz in der StadtDie Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die als zentraler Partner das Projekt inhaltlich und organisatorisch unterstützt, betont die Bedeutung solcher Initiativen: "In einer Großstadt wie Köln sind Grünflächen keine Selbstverständlichkeit. Für die SDW-Köln e. V. spielen Waldinseln eine große Rolle in der Konzeption einer Stadtbegrünung unter bürgerlicher Beteiligung. Damit Projekte wie die Waldinseln erfolgreich und nachhaltig sind, braucht es das Zusammenspiel aller Akteure - von der kommunalen Verwaltung und Politik bis hin zu den lokalen Organisationen und Unternehmen wie BAUHAUS. Angesichts des Klimawandels ist lokales Engagement unverzichtbar. Nur gemeinsam können wir lebenswerte und zukunftsfähige Städte schaffen", erklärt Jochen Ott, Vorsitzender SDW Kreisverband Köln e.V. und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen.Waldinseln leisten einen Beitrag für eine nachhaltige ZukunftUlla Heinen-Esser, Präsidentin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V., ergänzt: "Die Pflanzung von Waldinseln in urbanen Gebieten stellt einen wesentlichen Beitrag für unsere nachhaltige Zukunft dar. Angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels fördern Initiativen wie die Waldinseln nicht nur die Biodiversität, sondern auch das Bewusstsein für unsere heimischen Ökosysteme. Ich freue mich daher über die kontinuierlichen Bemühungen von BAUHAUS, die heimischen Wälder zu stärken. Waldinseln fungieren als wichtige Biotoptrittsteine und bieten einen kühlenden Effekt in Städten. Sie sind ein lebendiges Denkmal für die Bedeutung unserer natürlichen Lebensräume."BAUHAUS übernimmt Verantwortung und bringt sich bundesweit einFrank Meyer, stellvertretender Geschäftsführer von BAUHAUS im Rheinland, führt weiter aus: "Mit unserem Engagement wollen wir die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen weitertragen und einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, die Umwelt und eine grünere Stadt von morgen leisten. Wir freuen uns, Teil dieses innovativen Projekts zu sein, das nicht nur einen positiven Effekt auf das Klima hat, sondern auch die Menschen vor Ort verbindet. Mit der BAUHAUS Waldinsel möchten wir zeigen, dass Nachhaltigkeit und Gemeinschaftshandeln Hand in Hand gehen können. Damit knüpfen wir direkt an unsere erfolgreiche Kampagne mit der Pflanzung von mehr als einer Million Bäumen in ganz Deutschland zum 60. Geburtstag an."Bildung und Engagement im FokusNeben dem naturschutzfachlichen Mehrwert steht auch die langfristige Umweltbildung im Vordergrund. Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule An St. Theresia waren bereits bei der Pflanzaktion tatkräftig beteiligt. Im Rahmen von Bildungsprogrammen der waldpädagogischen Projektarbeit wird die Schule ihre Waldinsel auch weiterhin begleiten. Dabei lernen die Kinder den Wert der Natur kennen und werden motiviert, Verantwortung für die Umwelt und das Grün in ihrer Wohnumgebung zu übernehmen.Aktivitäten im JubiläumsjahrAnlässlich des 65. Geburtstags im Jahr 2025 können sich Kunden auf ein Jahr voller Jubiläumsangebote und ein besonderes Umwelt-Engagement freuen, das die Verantwortung von BAUHAUS gegenüber zukünftigen Generationen unterstreicht. So werden im weiteren Jahresverlauf unter Beteiligung von Kunden und interessierten Bürgern bundesweit weitere BAUHAUS Waldinseln in ausgewählten Städten entstehen. Darüber hinaus wird es ein breites und durch den Partner SDW fachlich geführtes Veranstaltungsformat für Kunden des BAUHAUS Stadtgarten geben, welches informatives Wissen und Know-how rund um die Themen naturnahes Gärtnern und die Schaffung von nachhaltigen und biodiversen Orten im und auf dem eigenen Balkon sowie Garten vermittelt.Mehr zum BAUHAUS Engagement im Jubiläumsjahr unter: https://www.bauhaus.info/65jahrePressekontakt:Manuel LöhmannBAUHAUS AGService Center DeutschlandGutenbergstr. 21D-68167 MannheimTel. 0621 / 3905-0Fax. 0621 / 3905-118E-Mail: presse@bauhaus-ag.deOriginal-Content von: Bauhaus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63981/5978909