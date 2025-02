© Foto: Silas Stein/dpa

Ebay, der Internet-Dino, wird am Mittwoch seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren. Dann entscheiden die Anleger über 3,2,1 - meins!Ebay, der Internet-Dino, wird am Mittwoch seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren. Analysten erwarten für dieses Quartal einen Gewinn je Aktie (EPS) von etwa 1,20 US-Dollar. Im dritten Quartal 2024 übertraf eBay die Umsatzprognosen mit 2,58 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie bei 1,19 US-Dollar lag. Für das vierte Quartal 2024 prognostizierte eBay einen Umsatz zwischen 2,53 und 2,59 Milliarden US-Dollar, was unter den Analystenerwartungen von 2,65 Milliarden US-Dollar liegt. Trotz dieser …