PRESSEMITTEILUNG Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024: TAG Immobilien AG übertrifft Prognosen FFO I in 2024 bei EUR 175,1 Mio. (Prognose: EUR 170-174 Mio.)

Verkaufsergebnis in Polen übertrifft in 2024 mit EUR 66,2 Mio. deutlich den prognostizierten Wert von EUR 46-52 Mio. (ca. +35%)

FFO II infolgedessen in 2024 mit EUR 239,4 Mio. ebenfalls deutlich über der Prognose von EUR 217-223 Mio. (ca. +9%)

Starke operative Entwicklung des deutschen Immobilienportfolios: Leerstand in den Wohnungen sinkt zum 31. Dezember 2024 auf 3,6%; gesamtes like-for-like-Mietwachstum steigt auf 3,0% p.a.

Mietwachstum in Polen in 2024 bei 3,2% p.a.; ca. 3.200 Mietwohnungen fertiggestellt; Leerstand in den Wohnungen, die sich seit mehr als einem Jahr in der Vermietung befinden, bei nur 1,5%

Knapp 2.000 Wohnungen in Polen in 2024 zu einem gesamten Verkaufsvolumen von EUR 358 Mio. veräußert; weiterer Anstieg der Verkaufspreise in den polnischen Großstädten im Jahresvergleich zwischen rund 5% und 10%

Positives Bewertungsergebnis im zweiten Halbjahr 2024 sowohl im deutschen als auch im polnischen Portfolio; Verkauf von rund 1.400 Wohnungen in Deutschland in 2024 zu kumulierten Verkaufspreisen von EUR 143,1 Mio.

EPRA NTA je Aktie steigt in 2024 um ca. 5% auf EUR 19,15; LTV mit 46,9% zum 31. Dezember 2024 leicht gesunken im Vergleich zum Jahresbeginn

Alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2024 (EUR 0,40 je Aktie) werden bestätigt Hamburg, 25. Februar 2025 In Ergänzung zu der am heutigen Tag veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung, in der bereits über das deutliche Übertreffen der Prognosen für das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen und den FFO II berichtet wurde, veröffentlicht die TAG Immobilien AG (TAG) im Folgenden weitere ausgewählte Ergebnisse und Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Diese Ergebnisse und Kennzahlen sind noch vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen und geprüften Ergebnisse werden wie geplant mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 am 25. März 2025 veröffentlicht. Starke operative Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2024 Das Geschäftsjahr 2024 zeigte eine starke operative Entwicklung. Im deutschen Portfolio konnte zum Ende des Jahres ein Leerstand von nur noch 3,6%, nach 4,0% zu Jahresbeginn, verzeichnet werden. Das gesamte like-for-like Mietwachstum stieg auf 3,0% p.a. nach 2,3% im Vorjahr. In der Folge übertraf das bereinigte EBITDA aus dem deutschen Vermietungsgeschäft, trotz der im laufenden Jahr und im Vorjahr durchgeführten Verkäufe von in Summe fast 2.800 Wohnungen, mit EUR 226,3 Mio. (Vorjahr: EUR 227,6 Mio.) den hierfür prognostizierten Wert von EUR 218-222 Mio. Das polnische Vermietungsportfolio wuchs in 2024 weiter an und umfasste zum Stichtag 3.219 (Vorjahr: 2.417) Wohnungen. Das like-for-like Mietwachstum für die seit mehr als einem Jahr auf dem Markt befindlichen Einheiten belief sich in 2024 auf 3,2% p.a. nach 10,8% im Vorjahr. Der Leerstand in diesen Wohnungen betrug zum 31. Dezember 2024 nur 1,5% (Vorjahr: 2,2%). Im gesamten Portfolio, einschließlich der erst im Jahresverlauf fertig gestellten Wohnungen, belief sich der Leerstand auf 4,9% (Vorjahr: 7,2%). Das angepasste EBITDA aus dem polnischen Vermietungsgeschäft lag mit EUR 12,2 Mio. (Vorjahr: EUR 8,8 Mio.) innerhalb der erwarteten Spanne von EUR 11-13 Mio. Die starke operative Leistung sowohl des deutschen als auch des polnischen Mietportfolios führte zu einem FFO I von EUR 175,1 Mio. und übertraf damit die prognostizierte Spanne von EUR 170-174 Mio. Im Geschäftsjahr 2024 wurden in Polen 1.936 (Vorjahr: 3.586) Wohnungen verkauft. Obwohl die Zahl der verkauften Wohneinheiten im Vergleich zum Vorjahr zurückging, konnte der erneute Anstieg der Verkaufspreise im Jahr 2024 den Rückgang der verkauften Einheiten zum Großteil ausgleichen und somit ein Gesamtverkaufsvolumen von EUR 358 Mio. (Vorjahr: EUR 479 Mio.) erzielt werden. Für das Jahr 2025 wird ein Anstieg der Wohnungsverkäufe in Polen auf rund 2.800 Einheiten bei einem Verkaufsvolumen von ca. EUR 450 Mio. erwartet. Das bereinigte Verkaufsergebnis lag in 2024 in Polen mit EUR 66,2 Mio. (Vorjahr: EUR 82,8 Mio.) deutlich über den Erwartungen von EUR 46-52 Mio. Dies war, vor dem Hintergrund gestiegener Verkaufspreise, insbesondere auf besser als erwartete Rohgewinnmargen in den 2.666 (Vorjahr: 3.812) übergebenen Wohnungen sowie Erträge aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen, wie auch auf erhöhte Zinserträge aus Darlehen an Joint Ventures und aus kurzfristigen Geldanlagen. In der Folge übertraf das bereinigte EBITDA aus dem Verkaufsgeschäft in Polen mit EUR 76,6 Mio. (Vorjahr: EUR 100,6 Mio.) ebenfalls den prognostizierten Bereich von EUR 64-70. Mio. In Folge des starken bereinigten Verkaufsergebnisses in Polen stieg der FFO II, der ergänzend noch das Vermietungsergebnis FFO I von EUR 175,1 Mio. (Vorjahr: EUR 171,7 Mio.) und das deutschen Verkaufsergebnis von EUR -1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.) enthält, auf

EUR 239,4 Mio. (Vorjahr: EUR 255,6 Mio.). Bewertung des deutschen Portfolios im H2 2024 erstmals seit zwei Jahren steigend; polnisches Vermietungsportfolio in 2024 mit Bewertungsgewinnen; Anstieg des EPRA NTA pro Aktie um ca. 5% und leicht gesunkener LTV in 2024 Nachdem im ersten Halbjahr 2024 im deutschen Portfolio noch ein Bewertungsverlust zu verzeichnen war, konnte im zweiten Halbjahr erstmals seit über zwei Jahren wieder eine positive Wertentwicklung verbucht werden (ca. +0,9% Wertsteigerung im Vergleich zum 30. Juni 2024). Das deutsche Portfolio ist nunmehr mit einer Bruttoanfangsrendite von 6,6% (Vorjahr: 6,3%) und durchschnittlich ca. EUR 1.040 (Vorjahr: ca. EUR 1.060) je qm bewertet. In Polen ergab sich für das Vermietungsportfolio im Gesamtjahr 2024 ein Bewertungsgewinn von EUR 19,4 Mio. (Vorjahr: EUR 13,7 Mio.). Dies führt nunmehr zu einer Bruttoanfangsrendite in der Bewertung des polnischen Portfolios von 5,6% (Vorjahr: 5,9%) bzw. durchschnittlich ca. EUR 3.000 (Vorjahr: ca. EUR 2.700) je qm. Trotz der im ersten Halbjahr 2024 vorgenommenen Bewertungskorrekturen in Deutschland führten die guten operativen Ergebnisse und der daraus resultierende starke Cashflow der TAG im Jahresverlauf zu einem Anstieg des EPRA NTA je Aktie um rund 5% auf EUR 19,15 (31. Dezember 2023: EUR 18,31). Der Verschuldungsgrad (LTV) reduzierte sich im Vergleich zum Jahresende 2023 leicht um 0,1%-Punkte auf 46,9%. Im vierten Quartal 2024 kam es zu einem leichten Anstieg des LTV, da in Polen verstärkte Investitionen in Grundstücke, insbesondere für den Verkaufsbereich, getätigt wurden, blieb im Vergleich zum Jahresende 2023 jedoch nahezu stabil. Die Grundstücksreserve für den Verkaufs- und den Vermietungsbereich umfasst in Polen zum Jahresende 2024 insgesamt ca. 28.000 (Vorjahr: ca. 21.000) potenzielle Wohnungen. Andere Finanzierungskennzahlen wie der Zinsdeckungsgrad (ICR) oder das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum bereinigten EBITDA liegen zum Jahresende 2024 bei unverändert starken 6,4-fach bzw. 9,9-fach. Die Summe der liquiden Mittel in der Bilanz belief sich zum 31. Dezember 2024 auf EUR 603,5 Mio. gegenüber EUR 128,6 Mio. zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Weitere Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2024 können dem Geschäftsbericht entnommen werden, der wie geplant am 25. März 2025 mit einer ergänzenden Investorenpräsentation veröffentlicht und unter https://www.tag-ag.com/investor-relations zur Verfügung gestellt wird. Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2024- 31.12.2024 01.01.2023-31.12.2023 Netto-Ist-Miete Gesamt 360,2 350,8 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 238,5 236,4 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 76,6 100,6 EBITDA (bereinigt) Gesamt 315,1 337,0 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 66,2 82,8 Konzernergebnis 122,1 -410,9 FFO I je Aktie in EUR 1,00 0,98 FFO I 175,1 171,7 FFO II je Aktie in EUR 1,36 1,46 FFO II 239,4 255,6 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 7.750,3 7.299,8 Eigenkapital 3.099,9 2.964,5 EPRA NTA je Aktie in EUR 19,15 18,31 LTV in % 46,9 47,0

Portfoliodaten 31.12.2024 31.12.2023 Einheiten Deutschland 83,618 84.682 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 3.219 2.417 Verkaufte Wohnungen Polen 1.936 3.586 Übergebene Wohnungen Polen 2.666 3.812 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.286,1 5.442,9 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.219,8 1.131,5 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.505,9 6.574,4 Leerstand in % Deutschland (Gesamt) 3,9 4,3 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,6 4,0 Leerstand in % Polen (Gesamt) 4,9 7,2 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,5 1,8 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 2,3 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,2 10,8 Mitarbeiter*innen 31.12.2024 31.12.2023 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.856 1.816 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 31.12.2024 in EUR Mio. 2.520 Grundkapital zum 31.12.2024 in EUR 175.489.025 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 31.12.2024 (ausgegeben) 175.489.025 Anzahl der Aktien zum 31.12.2024 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 175.404.601 Free Float in % (ohne eigene Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

