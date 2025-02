Die Cloud-Datenplattform Snowflake verzeichnet im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. In den vergangenen drei Monaten legte die Aktie bereits um 38 Prozent zu, was hauptsächlich auf die vielversprechende Produktumsatzentwicklung und die verstärkte Fokussierung auf KI-getriebene Monetarisierung zurückzuführen ist. Besonders die Snowpark-Plattform zeigt sich als Wachstumstreiber und soll im kommenden Geschäftsjahr bereits drei Prozent zum Gesamtumsatz beitragen. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Analysteneinschätzungen wider, wobei namhafte Häuser ihre Kursziele deutlich nach oben korrigieren. Canaccord Genuity beispielsweise erhöhte das Kursziel um 30 Dollar auf 220 Dollar.

Neue Partnerschaften stärken KI-Potenzial

Die strategische Positionierung im KI-Segment wird durch neue Kooperationen weiter gefestigt. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Snowflake seine Marktposition durch die Integration innovativer KI-Anwendungen auf dem Snowflake Marketplace kontinuierlich ausbaut. Diese Expansion ermöglicht es Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen, ihre Daten effektiver zu nutzen und daraus wertvolle Geschäftserkenntnisse zu gewinnen. Die verstärkte Ausrichtung auf künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Wachstumschancen lassen Analysten optimistisch auf die bevorstehende Quartalsberichterstattung blicken, bei der insbesondere die Entwicklung des Konsumverhaltens und die Neukundengewinnung im Fokus stehen werden.

