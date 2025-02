Mitico, ein Pionierunternehmen im Bereich der Kohlenstoffabscheidungstechnologie, gab heute bekannt, dass es 4,3 Mio. USD an Seed-Finanzierung erhalten hat, um seine innovative granulierte Metallcarbonat-Sorptions-Technologie zur Abscheidung von Kohlendioxid (CO2), das von der Industrie ausgestoßen wird, zu skalieren. Die von Exergon, einem von Audacia verwalteten Fonds zur Dekarbonisierung des Energiesektors, geleitete Finanzierungsrunde war deutlich überzeichnet. Neben Exergon gehört ein Konsortium zukunftsorientierte Finanz- und Industrieinvestoren wie Gore Ventures (W. L. Gore Associates), AP Ventures, Halliburton Labs, SOSV, Freeflow Ventures, die SoCal Alliance for Innovation und Deepbright Ventures (Hello Tomorrow) zu den Zeichnern.

Mitico hat sich bereits zwei bezahlte Pilotprojekte gesichert, die für 2025 geplant sind und eine frühzeitige Marktvalidierung sowie die potenziellen Auswirkungen seiner Technologie demonstrieren. Die neuen Mittel werden zur Beschleunigung der Pilotierung der Technologie und der kommerziellen Skalierung verwendet.

Die bahnbrechende Technologie von Mitico, die ursprünglich am California Institute of Technology entwickelt und validiert wurde, bietet einen skalierbaren, energie- und kostensparenden Ansatz zur Kohlenstoffabscheidung. Die Lösung des Unternehmens kann über 95 der Kohlendioxidemissionen aus Nachverbrennungs-Punktquellen erfassen, darunter gasbefeuerte Kraftwerke, Heizkessel, Müllverbrennungsanlagen und Biomassekraftwerke. Mitico würde es vielen Emittenten mit niedrigen bis mittleren CO2-Emissionen ermöglichen, ihre Emissionen zu erfassen und den Weg zur weltweiten Dekarbonisierung drastisch zu beschleunigen.

"Diese Finanzierung ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Mission, die industrielle Kohlenstoffabscheidung nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich rentabel im kommerziellen Maßstab zu machen", sagte Clément Cid, CEO von Mitico. "Unsere integrierte Sorptionsmitteltechnologie stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen dar. Es bietet eine Technologie zur Kohlenstoffabscheidung, die Risiken beseitigt und die Kosten für Industriekunden senkt."

Wichtige Investoren sehen ein enormes Potenzial in der Technologie von Mitico. Vincent Brillault, Managing Partner bei Exergon, merkte an: "Die Abscheidung von CO2 an der Emissionsquelle ist für die kurzfristige Dekarbonisierung in schwer zu reduzierenden Branchen wie der gasbasierten Stromerzeugung unerlässlich. Wir haben viele bahnbrechende Technologien zur Dekarbonisierung geprüft, bevor wir uns für Mitico entschieden haben. Ihre Lösung fiel uns aufgrund ihrer Skalierbarkeit, ihrer relativen Einfachheit sowie der Dynamik und des Unternehmergeistes ihres Teams auf. Wir freuen uns, ihre bahnbrechende Arbeit zu unterstützen und zur weltweiten Dekarbonisierung industrieller Emittenten beizutragen."

Über Mitico

Mitico, Inc. ist ein Unternehmen für Kohlenstoffabscheidungstechnologie, das fortschrittliche Lösungen zur Reduzierung der industriellen Kohlendioxidemissionen entwickelt. Das Unternehmen nutzt eine bahnbrechende Sorptionstechnologie für granuliertes Metallcarbonat, die am Caltech entwickelt wurde, und bietet Kunden aus der Industrie, die Punktquellen verursachen, modernste Dienstleistungen im Bereich der Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung an. Erfahren Sie mehr unter https://www.mitico.tech/.

Über Exergon

Das von Audacia, einem innovativen Private-Equity-Unternehmen, das vom Serienunternehmer Charles Beigbeder gegründet wurde, ins Leben gerufene Exergon-Projekt zielt darauf ab, die Entwicklung hochinnovativer industrieller Dekarbonisierungstechnologien im Energiesektor zu unterstützen und zu fördern. Das Managementteam vereint technisches und finanzielles Fachwissen mit einem ausgeprägten Unternehmergeist, einem Markenzeichen der Marke Audacia. https://www.audacia.fr/en/venture-deeptech/

