TEMPE, Arizona (IT-Times) - Der US-Solarmodule-Hersteller First Solar hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht und konnte den Umsatz zweistellig steigern. First Solar - Aktie: QuartalsergebnisDer Nettoumsatz von First Solar Inc. (Nasdaq: FSLR, ISIN: US3364331070)...

Den vollständigen Artikel lesen ...