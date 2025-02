HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Klingbeil/Esken/SPD-Führung:

"Die SPD hat bei der Bundestagswahl eine historische Niederlage erlitten. Aber die Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken möchten offenbar keine persönliche Verantwortung für das desaströse Ergebnis übernehmen. Im Gegenteil: Klingbeil will und soll sogar auch noch Fraktionsvorsitzender werden. Ihm und vielen in der Berliner SPD-Riege fehlt es offenbar an Reflexion und Selbstkritik. Die Empörung von Juso-Chef Philipp Türmer ist deshalb absolut nachvollziehbar."/yyzz/DP/ngu