DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REGIONALBANKEN - Die Finanzaufsicht Bafin will nach einer Reihe von Problemen bei Regionalbanken die Kontrollgremien der Institute genauer überprüfen. "Gute Aufsichtsräte sind sehr wichtig", sagte Raimund Röseler, der oberste Bankenaufseher der Bafin, dem Handelsblatt. "Dieses Thema ist 2025 einer unserer Schwerpunkte. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass im Aufsichtsrat Menschen sitzen, die der Arbeit des Vorstands mit einer gesunden Skepsis begegnen." Das sei nichts, was man in Schulungen lernen könne. (Handelsblatt)

WASSERSTOFF - Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft droht laut einer aktuellen Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) am Fachkräftemangel zu scheitern. "Über alle relevanten Berufe hinweg fehlten in den betrachteten Branchen 2024 etwa 49.500 qualifizierte Fachkräfte", heißt es in der Studie, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Der sogenannte Hochlauf bedeutet, dass zuallererst Anlagen errichtet werden müssen, um im Elektrolyseverfahren Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegen. Letzterer muss dann in Stahlrohrleitungen, die denen für Erdgas ähneln, über große Strecken transportiert werden. Zu den dafür wichtigen Berufen gehören laut Studie "Fachkräfte für Bauelektrik, Elektrische Betriebstechnik sowie Maschinenbau- und Betriebstechnik", wo heute schon viele Stellen unbesetzt seien. (RND)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2025 00:24 ET (05:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.