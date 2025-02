Und es geht weiter: Im Tarifkonflikt bei der DHL-Tochter Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi erneut auf Warnstreiks. Die Beschäftigten in bundesweit allen Paketzentren des Bonner Logistikers sind demnach in den Spät- und Nachtschichten bis Mittwochmorgen zu erneuten Arbeitsniederlegungen aufgerufen, erklärte Verdi gestern Abend.Darüber hinaus sollen auch ausgewählte Briefzentren bestreikt werden, etwa in Freiburg, Pforzheim und Waiblingen, Bremen, Celle und Göttingen. Die Gewerkschaft möchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...