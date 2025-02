ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Daimler Truck beim Kursziel von 44 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Nutzfahrzeughersteller sei in der Lage, in seinen wichtigen Märkten Nordamerika und Europa - und hier vor allem in Deutschland - zu glänzen, schrieb Analyst Hemal Bhundia in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Allerdings begrenzten die dortigen Risiken das Tempo. So werde etwa mehr als die Hälfte der Fahrzeuge für Nordamerika in Mexiko produziert. Er setzt mehr auf eine Erholung in Europa und Selbsthilfepotenzial. Vor diesem Hintergrund erschienen Chancen und Risiken ausgeglichen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 04:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 04:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8