BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im neuen Jahr seinen Aufwärtstrend beim operativen Ergebnis fortsetzen und setzt sich höhere Ziele als erwartet. So soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2025 auf zwischen 135 und 165 Millionen Euro steigen, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das sind auch am unteren Ende der Spanne mehr, als Analysten bisher im Schnitt erwarten.

Die Berliner haben vergangenes Jahr mit 109,2 Millionen Euro operativem Ergebnis im Tagesgeschäft erstmals schwarze Zahlen geschrieben, nachdem im Jahr zuvor noch ein operativer Verlust von fast 44 Millionen Euro angefallen war. Dabei profitierte das Unternehmen von einem größeren Bruttogewinn je verkauftem Auto. Das Schlussquartal fiel deutlich stärker aus als gedacht.

Beim Absatz gebrauchter Fahrzeuge nimmt sich das Management um Chef und Mitgründer Christian Bertermann für 2025 zwischen 735.000 und 795.000 Fahrzeuge vor, nach einem Anstieg um fast 18 Prozent auf knapp 690.000 Autos im vergangenen Jahr./men/jha/