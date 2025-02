Einrichtung einer neuen Fachabteilung, "Production Process Support Dept."

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) wird am Dienstag, dem 1. April 2025, einen "Trial Products Consignment Processing Support Desk" eröffnen, mit dem Ziel, neue Partnerschaften mit Kunden zu schaffen.

Wir werden eine neue Fachabteilung "Production Process Support Dept." einrichten, die sich um Testproduktionen, Muster und die Abwicklung von Konsignationen kümmert, und werden ab sofort Anfragen entgegennehmen.

Das "Trial Production Consignment Processing Support Desk" wird alle Anforderungen an Entwicklung und Probeproduktion erfüllen, indem er unsere Einrichtungen, Technologien und Fähigkeiten im Bereich Walzen, Formen und geschweißte gezogene Rohre nutzt, um den sich ständig ändernden Marktanforderungen für die Produktentwicklung unserer Kunden gerecht zu werden.

Merkmale der Dienstleitung

Eine spezialisierte Abteilung wird auf eine Vielzahl von Beratungsbedürfnissen eingehen

Auf der Grundlage unserer F&E-Einrichtungen und unserer langjährigen Erfahrung mit Verarbeitungstechnologien arbeiten wir mit Kunden zusammen, um eine Vielzahl von Problemen zu lösen. Unterstützung von der Entwicklungsphase bis zur Test- und Massenproduktion

Wir bieten durchgängige und umfassende Unterstützung von der Idee des Kunden über die Konzeptions- und Entwicklungsstudienphase bis hin zur Test- und Massenproduktion. Auftragsfertigung und komplexe/spezialisierte Verarbeitung sind ebenfalls verfügbar

Unsere hochpräzisen, funktionalen Anlagen und unser umfangreiches Netzwerk an Geschäftspartnern ermöglichen es uns, eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Materialwalzen, Wärmebehandlung, verschiedene Oberflächenbehandlungen, Profilwalzen, Walzprofilieren, Verbundformen, Präzisionsrohrformen (geschweißte und gezogene Rohre), Präzisionspressen und wir übernehmen auch verschiedene Arten der Lohnbearbeitung.

*Klicken Sie hier für eine Liste der Materialien und Verarbeitungshilfen Schnelle Lieferung von Testprodukten und schnelle Reaktion auf Anfragen nach Mustern in kleinen Mengen

Wir werden Muster von einigen Stücken oder einigen Kilogramm mit der kürzesten Lieferzeit bereitstellen und unseren Musterbestand zusätzlich zu unserem Bestand an Edelstahlbändern in kleinen Mengen erweitern.

Wir werden unsere Website am 1. April 2025 erneuern und eine Seite "Trial Production Consignment Processing Support Desk" einrichten. Unabhängig von dem Material, das wir verarbeiten, oder dem Umfang unserer Fertigung werden wir über das Netzwerk von Nippon Kinzoku eine Rolle in Ihrem Produktentwicklungsprozess spielen und Sie bei der Realisierung Ihrer Massenproduktion unterstützen. Bitte wenden Sie sich jederzeit an uns.

