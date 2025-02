Johannesburg, 26. Februar 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - teilt den Stakeholdern mit, dass der Vorstand von Sibanye-Stillwater (der Vorstand) die Entscheidung getroffen hat, das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge (Rhyolite Ridge oder das Projekt) im Rahmen des Joint-Venture-Abkommens mit ioneer Ltd. (ioneer) nicht fortzusetzen.

Sibanye-Stillwater gab im September 2021 bekannt, dass es mit ioneer eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens in Bezug auf Rhyolite Ridge getroffen hat (siehe: Bekanntmachung vom 16. September 2021). Der Abschluss des Joint Ventures unterlag verschiedenen aufschiebenden Bedingungen gemäß der Joint-Venture-Vereinbarung, die seit September 2021 mehrfach geändert wurde. Zu diesen Bedingungen gehörte eine endgültige Investitionsentscheidung des Boards, in der es seine Verpflichtung zur Fortsetzung des Projekts bekräftigte.

Im Oktober 2024 erhielt Sibanye-Stillwater aktualisierte Projekt- und technische Informationen von ioneer in Form einer Zusammenfassung des technischen Berichts und anderer aktualisierter technischer Berichte. Das Management hat diese Informationen mit Hilfe von externen Spezialisten und Beratern sorgfältig geprüft und eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit beschloss das Board, nicht mit Rhyolite Ridge fortzufahren, da das Projekt unter anderem die Investitionshürden von Sibanye-Stillwater bei vorsichtigen Preisannahmen nicht erfüllt.

Sibanye-Stillwater hat ioneer die Entscheidung seines Verwaltungsrats mitgeteilt

Die Gruppe bleibt dem US-Markt und ihrer Strategie für Batteriemetalle verpflichtet und wird auch weiterhin Wachstumsmöglichkeiten in diesem Bereich prüfen.

Weitere Informationen über das Joint Venture finden Sie unter:

https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/transactions/nevada-rhyolite-ridge

Endet.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen zu diversifizieren und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, indem sie ihr Engagement in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abraumhalden weltweit ausbaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Finanzberater: Macquarie Advisory and Capital Markets South Africa Proprietary Limited

Rechtsbeistand: Davis Polk & Wardwell LLP

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Geschäftsstrategie von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe") beziehen (einschließlich der Strategie für Batteriemetalle), auf die Finanzlage sowie auf die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Managements von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater") widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht für das Jahr 2023 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist).

Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater geprüft und kommentiert.

Websites

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78678Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78678&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701, US82575P1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19045938-aktuelle-informationen-beteiligung-sibanye-stillwater-rhyolite-ridge-projekt