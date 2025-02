TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - In einem durchwachsenen Umfeld in Fernost haben die chinesischen Börsen am Mittwoch zugelegt. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong setzte sich mit den aktuellen Gewinnen an die Spitze der stärksten internationalen Indizes von Bedeutung seit Jahresbeginn, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten.

Der Hang Seng erholte sich mit dem Plus von zuletzt 3,8 Prozent auf 23.909,46 Punkte von den Vortagesverlusten. Dabei profitierte er von den Gewinnen der Technologiewerte. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 stieg im späten Handel um 0,87 Prozent auf 3.959,94 Punkte. Die chinesischen Börsen befinden sich seit einigen Wochen in einer Aufholjagd. Die technologische Überraschung von DeepSeek und die Hoffnung auf weitere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft haben die lange schwächelnden Märkte beflügelt.

Ansonsten tendierten die asiatisch-pazifischen Börsen vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von Nvidia zurückhaltend. Sie folgten damit der verhaltenen Entwicklung der Wall Street. Der japanische Nikkei 225 fiel um 0,25 Prozent auf 38.142,37 Punkte. Er litt damit unter der Stärke des Yen, die für das exportorientierte Land ungünstig ist. Marktteilnehmer rechnen mit weiteren Zinserhöhungen durch die Bank of Japan.

Australische Aktien schwächelten ebenfalls. Der Leitindex S&P/ASX 200 sank um 0,14 Prozent auf 8.240,68 Punkte. Etwas abgefedert wurde der Markt durch die Verbraucherpreise für Januar. Diese hätten weniger stark als erwartet zugelegt, hieß es von der Deutschen Bank./mf/stk

US67066G1040, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0