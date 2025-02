Die Münchener Rück verzeichnet einen bemerkenswerten Erfolg im Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinnsprung auf 5,67 Milliarden Euro, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 4,6 Milliarden Euro des Vorjahres entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Dividendenpolitik wider: Die Aktionäre dürfen sich über eine außergewöhnlich hohe Ausschüttung von 20 Euro je Aktie freuen - ein Anstieg um 5 Euro im Vergleich zum Vorjahr und deutlich über den Analystenerwartungen von 16,50 Euro. Zusätzlich kündigte der Rückversicherungskonzern ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro an, das zwischen April 2025 und der nächsten Hauptversammlung 2026 umgesetzt werden soll.

Zuversichtlicher Ausblick trotz Naturkatastrophen

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich der DAX-Konzern optimistisch und prognostiziert einen weiteren Gewinnanstieg auf 6 Milliarden Euro, ungeachtet erheblicher Belastungen durch Naturkatastrophen. Besonders die Waldbrände in Los Angeles werden voraussichtlich Schadensforderungen von etwa 1,2 Milliarden Euro nach sich ziehen. Die Börse honoriert die solide Geschäftsentwicklung: Im vorbörslichen Handel erreichte die Aktie mit 544,70 Euro einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 3,4 Prozent entspricht.

