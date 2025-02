NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im vierten Quartal die Erwartungen um zwei Prozent verfehlt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ebitda-Ausblick für das laufende Jahr liege ein Prozent unter den Erwartungen. Das Gesamtbild der Zahlen sei robust, doch nach dem starken Lauf der Aktie in diesem Jahr könnten diese Erkenntnisse eher enttäuschen. Sie änderten aber nichts an einer langfristig konstruktiven Perspektive./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 06:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 06:55 / GMT

DE0005557508