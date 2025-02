MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Mit einem großen Drohnenschwarm hat die Ukraine in der Nacht russischen Militärangaben zufolge die russische Schwarzmeerküste attackiert. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 128 feindliche Drohnen seien abgefangen worden, davon 83 über dem Küstengebiet Krasnodar in Südrussland. Solche Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, die genannten Zahlen erlauben aber Rückschlüsse auf das Ausmaß der Angriffe.

In der Hafenstadt Tuapse sei deutlich das Feuer der Flugabwehr zu hören gewesen, berichteten russische Telegramkanäle. In der Stadt gibt es eine große Raffinerie. Berichte über größere Schäden gab es nicht. Ein Privathaus sei durch herabstürzende Trümmer in Brand gesetzt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Krasnodar, Wladimir Kondratjew, mit.

Ähnliche kleine Schäden seien aus der Nähe des Hafens Noworossijsk sowie aus dem Kreis Temrjuk gemeldet worden. Der Flughafen Sotschi, Herzstück des russischen Feriengebietes am Schwarzen Meer, musste zeitweise schließen.

Eine Tote bei Kiew durch russischen Drohnenangriff



In der Ukraine wurde nachts durch russische Drohnenangriffe eine Frau im Landkreis Butscha bei Kiew getötet, wie die regionalen Behörden mitteilten. Zwei Menschen seien verletzt worden. Von 177 russischen Kampfdrohnen seien 110 abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Weitere 66 Flugobjekte ohne Sprengstoff seien elektronisch ausgeschaltet worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion./fko/DP/jha