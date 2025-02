München (ots) -Das Münchner Gesundheits-Startup MeisterDoc verzeichnet bereits über 15.000 Voranmeldungen vor dem offiziellen Start, was die hohe Nachfrage nach einer schnellen und einfachen Lösung für die Gesundheitsversorgung zeigt. Seit dem 17.02.2025 können iOS- und Android-Nutzer Facharzttermine unkompliziert buchen, per Video-Call sofort Beratung erhalten und ihre Gesundheitsfragen über einen KI-Chat klären - alles bequem über eine benutzerfreundliche App.Gesundheitsversorgung neu gedachtDie App MeisterDoc bietet einen völlig neuen Ansatz, um Gesundheitsinformationen und zeitnahe Hilfestellung für Patienten einfacher zugänglich zu machen. MeisterDoc fungiert dabei wie ein persönlicher HealthCoach, der Patienten durch den gesamten Gesundheitsprozess begleitet - von der ersten Gesundheitsfrage über die Arztsuche bis hin zur direkten Beratung per Video-Call. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und smarter Technologie können Nutzer ihre Gesundheit ab sofort so flexibel managen wie eine Hotelbuchung oder eine Essensbestellung. Die wichtigsten Vorteile:Sofortige Antworten: Der MeisterChat beantwortet Gesundheitsfragen sofort und hilft dabei, den passenden Arzt zu finden.Schnelle Arzttermine: Mit MeisterSearch finden Nutzer in Sekunden den passenden Facharzt unter über 400.000 Einträgen - inklusive sofort verfügbarer Termine zum direkten Buchen. Schnell, unkompliziert und ohne Wartezeiten.Direkte Beratung per Video: MeisterCall verbindet Patienten sofort mit erfahrenen Gesundheitscoaches, die sie per Video-Call live beraten.Enorme Nachfrage zeigt Bedarf an digitalen LösungenBereits vor dem offiziellen Start haben sich über 10.000 Nutzer auf der Website www.meisterdoc.com für die MeisterDoc-App vorab registriert. Dies zeigt den wachsenden Bedarf an digitalen Gesundheitslösungen, die Patienten mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre medizinische Versorgung bieten.Zitat von CEO und Gründer Casper van het Hof"Das deutsche Gesundheitssystem lässt viele Patienten im Stich. Mit MeisterDoc sollten Patienten endlich selbst entscheiden können, wann und wie schnell sie medizinische Hilfe erhalten. Unser Ziel war es, eine App zu entwickeln, die das Gesundheitsmanagement genauso einfach macht wie Hotels buchen oder Essen bestellen. Ich bin überzeugt, dass uns das gelungen ist - und die hohe Nachfrage bestätigt das."MeisterDoc bringt Tempo und Transparenz ins GesundheitswesenDie MeisterDoc-App ist das entscheidende digitale Tool, das Patienten ermächtigt, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen - durch frühzeitige Wissensvermittlung, die demokratische Auswahl von Fachärzten und die schnelle Beratung im MeisterCall. Dies macht MeisterDoc zu einer umfassenden Lösung für die Herausforderungen der Patienten im deutschen Gesundheitssystem.Jetzt im App Store und Google Play erhältlichDie MeisterDoc-App ist jetzt in Deutschland im App Store und auf Google Play verfügbar. Sie ermöglicht es Patienten, ihre Gesundheitsversorgung schnell, einfach und selbstbestimmt zu organisieren. Nutzer können sofort loslegen und die App herunterladen, um ihre Gesundheit bequem in die eigenen Hände zu nehmen.Über MeisterDoc:MeisterDoc ist eine digitale Gesundheitsplattform, die Patienten einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglicht. Mit sofortiger Terminbuchung, KI-gestütztem Chat und direkter Video-Beratung via Video-Call fungiert MeisterDoc als digitaler HealthCoach, der Patienten durch ihre Gesundheitsreise begleitet und ihnen ermöglicht, die Kontrolle über ihre Gesundheit zurückzugewinnen.Pressekontakt:Bildmaterial:https://www.meisterdoc.com/pressekit/IAZH Holding GmbHNikolai SchöbelE-Mail: niko@meisterdoc.comTelefon: +49 151/15765566Web: www.meisterdoc.comOriginal-Content von: IAZH Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178768/5979163