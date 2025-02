Vancouver, British Columbia - 25. Februar 2025 / IRW-Press / P2P Group (CSE:PPB / FWB:3QG) freut sich, aktuelle Informationen zu seinem Wachstum und seiner Kapitalstrategie bereitzustellen, während das Unternehmen auf seinem Kunden- und Investorenmarkt und in wichtigen strategischen Bereichen weiterhin an Dynamik gewinnt, seine führende Position im Bereich Raumintelligenztechnologie stärkt und KI-gestützte Technologien entwickelt, die für die Konsumenten weltweit bezahlbar sind.

Anerkennung in der Branche und Vordenkerrolle

P2P Group freut sich über die Einladung, auf der Emergence 2025 in Singapur am 1. April 2025 einen Vortrag zu halten. Die Emergence ist eine der führenden Investmentkonferenzen im asiatisch-pazifischen Raum, die von Wholesale Investor (www.wholesaleinvestor.com) veranstaltet wird und wachstumsstarke private und öffentliche Unternehmen mit einem Publikum zusammenbringt, das aus institutionellen und privaten Anlegern, Venture-Capital-Gesellschaften und Branchenführern besteht.

Diese Einladung trägt dem großen Interesse und der Stärke unserer Technologie und Geschäftsstrategie Rechnung. Der Vortrag auf der Emergence 2025 bietet P2P Group die Möglichkeit, mit wichtigen Investoren zusammenzukommen, seine KI-gestützte Raumintelligenztechnologie vorzustellen und Beziehungen aufzubauen, die sein langfristiges Wachstum unterstützen.

Starke kommerzielle Pipeline

Um das Umsatzwachstum zu steigern und weltweit zu skalieren, stellt das Unternehmen zusätzliche Ressourcen bereit, um seine Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsteams auszubauen. Diese Bemühungen tragen dazu bei, die Kundenakquise voranzutreiben, die internationale Marktreichweite auszubauen und das Ertragswachstum auf einer Reihe von zentralen Märkten zu fördern. Durch die Stärkung unserer kommerziellen Kapazitäten wollen wir die zunehmende Nachfrage nach unseren Lösungen nutzen und P2P Group als Pionier auf dem weltweiten Post-IoT-Markt positionieren.

Privatplatzierung zwecks Vermarktung

Zur Beschleunigung des Wachstums ist das Unternehmen derzeit bestrebt, einen Gesamt-Bruttoerlös von bis zu 750.000 CAD durch die Ausgabe von bis zu 5.769.230 Einheiten zu einem Ausgabepreis von 0,13 CAD pro Einheit zu erzielen, wobei bis zu weitere 250.000 CAD an Überkapazität im Ermessen des Unternehmens liegen.

Jede Einheit umfasst eine Stammaktie des Unternehmens ("Aktie") und einen Warrant zum Kauf einer Stammaktie ("Warrant"), wobei jeder Warrant innerhalb von 12 Monaten nach Ausgabe zu einem Preis von 0,18 CAD bzw. in dem Zeitraum ab zwölf Monaten nach Ausgabe und vor Ablauf von 24 Monaten zu einem Preis von 0,25 CAD ausgeübt werden kann. Falls der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Aktien an der Börse an 10 aufeinander folgenden Handelstagen 0,25 CAD übersteigt, kann das Unternehmen die Ausübungsfrist für die Warrants vorverlegen, wobei die Inhaber innerhalb von 10 Geschäftstagen tätig werden müssen.

Die Aktien unterliegen in allen Verkaufs-Rechtsordnungen einer Haltefrist, die mit dem Transaktionsabschluss beginnt. Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird als Working Capital verwendet. Nahe stehende Personen können sich beteiligen, und das Unternehmen kann unabhängigen Parteien eine Vermittlungsprovision als Gegenleistung für die Vermittlung von Zeichnern für das Emissionsangebot zahlen. Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt dem Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Über P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com.

Anleger richten ihre Anfragen bitte an:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den US-Registrierungsvorschriften und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen.

Beteiligung nahestehender Parteien

Dem Unternehmen nahestehende Parteien können sich an dem Angebot beteiligen, wobei das Ausmaß ihrer Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt ist. Jegliche Beteiligung von Insidern an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Eine solche Beteiligung ist von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der Marktwert der von den Insidern voraussichtlich zu erwerbenden Wertpapiere noch die von diesen Insidern gezahlte Gegenleistung für die Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Da die genaue Beteiligung der einzelnen nahestehenden Parteien, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie sich an dem Angebot beteiligen werden, zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung noch nicht bestätigt wurde, werden zusätzliche Informationen, die gemäß MI 61-101 erforderlich sind, in dem Bericht des Unternehmens über wesentliche Änderungen in Bezug auf das Angebot bereitgestellt, einschließlich einer Beschreibung der Beteiligung aller nahestehenden Parteien an dem Angebot und gegebenenfalls einer Beschreibung der Auswirkungen auf den Prozentsatz der Wertpapiere des Unternehmens, die von den beteiligten nahestehenden Parteien gehalten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und beinhalten Erwartungen hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "erscheinen", "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "annähern", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben", "würden" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, möglicherweise nicht angemessen ist. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen, Zeitpläne und Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf dessen Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

