St. Gallen - Lohmann & Rauscher (L&R), der international tätige Anbieter von Medizinprodukten und -Services, übernimmt das Unternehmen OnlineDoctor AG und führt damit erstmals in der Unternehmensgeschichte die Akquisition eines Digital Health Startups durch. OnlineDoctor ist Marktführer für Teledermatologie in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen bietet digitale Diagnosen bei Hautproblemen durch niedergelassene Hautärztinnen und -ärzte an. ...

