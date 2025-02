ALPHEN (dpa-AFX) - Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat im vergangenen Jahr vor allem von einem starken Geschäft mit Cloud-Software-Abonnements profitiert. Im laufenden Jahr will das Unternehmen aus eigener Kraft ähnlich stark wie im vergangenen Jahr wachsen, teilte der Informationsdienstleister am Mittwoch in Alphen mit. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass die jetzige Unternehmenschefin Nancy McKinstry in einem Jahr in den Ruhestand gehen wird. Am Aktienmarkt kam dies zusammen mit den neuen Zielen überhaupt nicht gut an: Die Aktie verlor im frühen Handel um mehr als sieben Prozent und war damit Schlusslicht im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .

Bei den Wachstumsaussichten für das neue Jahr werde das organische Wachstum im ersten Halbjahr bescheidener ausfallen, hieß es. Dies hänge mit den Vergleichswerten in den Bereichen Gesundheit sowie Steuern und Rechnungswesen zusammen.

2024 legte der Umsatz im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zu. Dabei verbesserten die Niederländer die Profitabilität. Der bereinigte operative Gewinn legte 2024 um acht Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Analysten hatten hier mit etwas weniger gerechnet. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 26,4 auf 27,1 Prozent. Für das laufende Jahr peilt das Management von Wolters Kluwer eine operative Marge von 27,1 bis 27,5 Prozent an.

Unter dem Strich blieb 2024 ein Gewinn von 1,08 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Management will eine Schlussdividende von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen. Damit würde sich die Gesamtdividende für 2024 um 12 Prozent auf 2,33 Euro erhöhen.

Zudem teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, dass Unternehmenschef Nancy McKinstry im Februar 2026 in den Ruhestand gehen wird. Nachfolgerin soll Stacey Caywood werden, die derzeit die Sparte Gesundheit von Wolters Kluwer leitet./mne/men/stk