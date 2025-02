Der Reisekonzern verzeichnet trotz verhaltener Prognosen für das zweite Quartal eine positive Kursentwicklung und konnte seinen Umsatz deutlich steigern.

Die Tui-Aktie zeigt sich nach dem Kursrutsch im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen wieder auf Erholungskurs. Nach einem Absturz auf den tiefsten Stand des laufenden Jahres konnte sich das Papier des Reisekonzerns inzwischen wieder stabilisieren und notierte am Mittwochvormittag mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 7,03 Euro. Zum Handelsstart lag der Kurs bei 7,00 Euro und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von 7,04 Euro. Aus technischer Perspektive bietet das gegenwärtige Niveau möglicherweise ein interessantes Kaufsignal, da sowohl die 50-Tage-Linie bei 7,90 Euro als auch die 100-Tage-Linie bei 7,60 Euro deutlich unterschritten wurden. Trotz der aktuellen Erholung bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 8,88 Euro, das am 12. Dezember 2024 erreicht wurde, mit rund 26,4 Prozent erheblich. Anleger bewerten derzeit besonders die Perspektiven für die kommenden Quartale. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Tui ein negatives Ergebnis je Aktie von 0,17 Euro, was jedoch eine Verbesserung zum Vorjahreswert von minus 0,24 Euro darstellt. Gleichzeitig stieg der Umsatz um beachtliche 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro.

Analysten bleiben trotz Buchungsschwäche optimistisch

Nicht die Quartalszahlen selbst, sondern vielmehr der verhaltene Ausblick auf das zweite Quartal sorgte für Verunsicherung unter den Anlegern. Besonders die schwachen Buchungszahlen wurden von Experten und Investoren kritisch gesehen. Dennoch gibt es positive Signale: Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität des Reisekonzerns angehoben, was zum jüngsten Kursanstieg beigetragen haben dürfte. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von durchschnittlich 1,20 Euro je Aktie und einem Kursziel von 8,85 Euro. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,086 Euro je Anteilsschein, nachdem im Vorjahr keine Dividende gezahlt wurde. Die Quartalsbilanz für das zweite Quartal 2025 wird voraussichtlich am 7. Mai veröffentlicht und könnte weitere wichtige Impulse für die Kursentwicklung liefern.

