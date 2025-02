Nonnenhorn (ots) -Fachkräftemangel im Gesundheitswesen: Insbesondere Therapiepraxen und Kliniken stehen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern vor erheblichen Schwierigkeiten. In ihrer Verzweiflung verlassen sich viele von ihnen rein auf kostspielige Personalvermittlungen - dabei gäbe es längst eine effizientere Lösung: Wie TheraTalent in nur 30 Tagen die passenden Fachkräfte findet, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel in Deutschland trifft das Gesundheitswesen mit voller Wucht. Besonders Praxen und Kliniken aus den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie stehen daher vor der Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Trotz steigender Nachfrage bleibt es aber grundsätzlich schwierig, offene Stellen zu besetzen - ein Problem, das viele Arbeitgeber durch den Einsatz von Headhuntern oder Recruiting-Agenturen zu lösen versuchen. Doch diese Maßnahmen sind teuer und oft nicht nachhaltig: Die Konkurrenz um fähige Fachkräfte bleibt schließlich groß - umso mehr stoßen externe Vermittler an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die richtigen Bewerber gezielt anzusprechen. Hinzu kommt ein verbreiteter Irrglaube: Viele Praxisinhaber glauben, der Markt sei leer und moderne Recruiting-Methoden wirkungslos. "Die Wahrheit ist: Es gibt genügend qualifizierte Fachkräfte - sie müssen nur richtig angesprochen werden", erklärt Matthias Langwald von TheraTalent."Wer sich nur auf klassische Wege verlässt, verschenkt wertvolle Potenziale und zahlt oft unnötig hohe Summen für ineffiziente Lösungen", fügt er hinzu. Matthias Langwald kennt die Herausforderungen der Branche genau: Mit TheraTalent hat er sich auf die gezielte Mitarbeitergewinnung für Therapiepraxen, Kliniken und Rehazentren spezialisiert. Durch maßgeschneiderte Recruiting-Strategien gelingt es seinem Team, qualifizierte Bewerber in kürzester Zeit zu identifizieren und für Praxen zu gewinnen. Das Erfolgsgeheimnis: eine Kombination aus professioneller Vorqualifizierung, datenbasierten Analysen und laufender Kampagnenoptimierung. "Wir wissen genau, wo und wie wir potenzielle Kandidaten erreichen können", so Matthias Langwald. "Dank unserer gezielten Ansätze stellen wir innerhalb von 30 Tagen passgenaue Mitarbeiter für unsere Kunden ein - ganz ohne die hohen Kosten klassischer Personalvermittlungen."Moderne Ansätze und ganzheitliche Betreuung: Wie die Zusammenarbeit mit TheraTalent abläuftTheraTalent setzt auf ein modernes Recruiting-Konzept, das klassische und digitale Methoden intelligent kombiniert. Neben Stellenanzeigen auf allen gängigen Plattformen nutzt das Unternehmen hierbei vor allem gezielte Online-Kampagnen, um den passiven Bewerbermarkt zu erschließen. "Etwa 85 Prozent potenzieller Fachkräfte sind zwar angestellt, aber grundsätzlich wechselbereit, wenn das richtige Angebot kommt", verrät Matthias Langwald. "Genau diese Personen erreichen wir gezielt und machen unsere Kunden als attraktive Arbeitgeber sichtbar."Dabei setzt TheraTalent auf datenbasierte Strategien: Durch demografische und geografische Filter werden qualifizierte Bewerber präzise angesprochen. Die Ergebnisse sprechen für sich - Kampagnen führen nicht nur zu mehr Bewerbungen, sondern auch zu einer höheren Qualität der Kandidaten.Zusätzlich optimiert TheraTalent den Bewerbungsprozess durch professionelle Karriereseiten, die gezielt darauf ausgelegt sind, geeignete Fachkräfte anzusprechen und unqualifizierte Bewerber frühzeitig auszusortieren. Die Integration von K.-o.-Kriterien sorgt dabei für eine schnelle Vorauswahl, während eine ansprechende Gestaltung und hohe Benutzerfreundlichkeit den Bewerbungsprozess erleichtern. "Besonders wertvoll ist unsere WhatsApp-Integration: Dadurch ermöglichen wir eine flexible und unkomplizierte Kommunikation, die unabhängig von den regulären Arbeitszeiten funktioniert und den gesamten Prozess beschleunigt", ergänzt Matthias Langwald.Was das Angebot von TheraTalent auszeichnet - und worin es sich von dem anderer Anbieter unterscheidetWährend viele Anbieter sich auf die Gehaltsfrage als Hauptwechselmotiv konzentrieren, geht TheraTalent einen Schritt weiter: "Fachkräfte wechseln nicht nur wegen des Geldes", erklärt Matthias Langwald. "Für viele ist es genauso wichtig, mehr Zeit für die Patienten zu haben und eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen." Genau hier setzt TheraTalent an: Durch gezielte Ansprache und tiefgehendes Branchenwissen gelingt es dem Unternehmen, genau jene Wechselmotive zu adressieren, die für potenzielle Bewerber wirklich relevant sind. Ob flexible Arbeitszeiten, Teilzeitoptionen oder ein verbessertes Arbeitsumfeld - TheraTalent hebt die entscheidenden Vorteile der Arbeitgeber hervor und sorgt so für echtes Interesse.Ein weiterer entscheidender Unterschied zu anderen Anbietern ist die Spezialisierung auf die Heilmittelbranche: Das Team von TheraTalent kennt die Herausforderungen der Branche aus erster Hand und entwickelt individuelle Recruiting-Strategien, die speziell auf die Bedürfnisse von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden zugeschnitten sind. "Wir haben über Jahre hinweg exklusives Branchenwissen aufgebaut und wissen genau, wie wir die richtigen Bewerber ansprechen müssen", betont Matthias Langwald. "Unsere maßgeschneiderten Lösungen helfen daher nicht nur dabei, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, sondern sie auch langfristig an das Unternehmen zu binden."Sie wollen die besten Fachkräfte nachhaltig für sich begeistern und die offenen Stellen Ihrer Klinik oder Praxis dauerhaft besetzen? Pressekontakt:THERATALENTGeschäftsführer: Matthias LangwaldE-Mail: kontakt@theratalent.deWebsite: https://theratalent.de/Original-Content von: TheraTalent, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176206/5979275