Bonn (ots) -Zum Abschluss der WDR-Spendenaktion "Der Westen hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt" steht ein beeindruckendes Ergebnis: In der Vorweihnachtszeit spendeten die Menschen in Nordrhein-Westfalen unglaubliche 14.404.677 Millionen Euro für weltweite Hilfsprojekte gegen den Hunger. Damit können mehr als 30 Hilfsprojekte weltweit finanziert werden. Ein Teil der Spendensumme geht in diesem Jahr auch an die "Tafel Nordrhein-Westfalen e.V.".Zeichen der Solidarität: Ein neuer Spendenrekord im dritten Jahr"In Zeiten, in denen gesellschaftliche Herausforderungen auch unseren Alltag prägen, haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität gesetzt", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Es macht Hoffnung zu sehen, wie viele Menschen sich durch teilweise sehr kreative Spendenideen an der gemeinsamen Aktion beteiligt haben. Wir danken allen Spender:innen, die zu diesem unglaublichen Ergebnis beigetragen haben". Weltweit ist fast jeder zehnte Mensch von Hunger betroffen. In vielen Ländern haben sich die Bedingungen für den Zugang zu Nahrungsmitteln weiter verschlechtert. Kriege und Konflikte sowie die Folgen des Klimawandels verschärfen bereits bestehende Nahrungsmittelengpässe.Hilfsprojekte fördern lokale Ansätze im Kampf gegen den HungerMit den Spendengeldern werden Hilfsprojekte gefördert, die lokale Kapazitäten im Kampf gegen den Hunger stärken. So werden beispielsweise Familien beim Anbau von Gemüsegärten unterstützt, die Trinkwasserversorgung verbessert oder Nahrungsmittelpakete verteilt. Durch die aktive Einbindung der Bevölkerung wird auch die Selbstbestimmtheit der Menschen gestärkt, die von einem mangelnden Zugang zu Nahrungsmitteln betroffen sind.An die Redaktionen: "Aktion Deutschland Hilft" vermittelt Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner zu den finanzierten Hilfsprojekten.Mehr Informationen zu den durch die Aktion finanzierten Hilfsprojekten unserer Bündnisorganisationen finden Sie hier! (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/news/gemeinsam-gegen-den-hunger-hilfsprojekte-weltweit/)Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten:https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/