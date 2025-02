Solingen (ots) -Die Digitalisierung stellt viele mittelständische Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen - so auch, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz effektiv zu nutzen, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Genau hier setzt Liborio Manciavillano an: Mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH hat er eines der wohl persönlichsten Handwerkertrainings in Deutschland entwickelt, das seinen Teilnehmern durch gezielte digitale Maßnahmen hilft, ihre Stärken neu zu entfalten. Doch inwiefern bringt KI im Handwerk tatsächlich einen Mehrwert?Die Herausforderungen, mit denen Handwerksbetriebe heutzutage konfrontiert sind, sind vielfältig: Sie reichen von der Einführung neuer Softwarelösungen über die Suche nach qualifizierten Fachkräften bis hin zum Management digitaler Aufträge. Oft mangelt es ihnen an Ressourcen und Fachwissen, um die notwendigen Transformationsprozesse voranzutreiben. Hinzu kommt, dass der technologische Wandel rasant voranschreitet, sodass Betriebe immer schneller auf neue Entwicklungen reagieren müssen - so etwa, wenn es um künstliche Intelligenz geht, die zunehmend als potenzielles Hilfsmittel für Unternehmen diskutiert wird. Viele Handwerksbetriebe fragen sich jedoch, ob der Aufwand und die Investitionen tatsächlich lohnen. "Wer jetzt nicht auf die neuesten Technologien setzt, riskiert, von der Konkurrenz abgehängt zu werden", warnt Liborio Manciavillano, der Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Gerade im Handwerk ist es entscheidend, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer diesen Schritt verweigert, könnte schnell hinter der Konkurrenz zurückfallen.""KI bietet Handwerksbetrieben eine einzigartige Möglichkeit, ihre Prozesse effizienter zu gestalten", fährt der Experte fort. "Durch den gezielten Einsatz können Unternehmen ihre Auftragsabwicklung automatisieren, Fehlerquellen minimieren und gleichzeitig Ressourcen schonen. Wer KI als Teil seiner Strategie integriert, gewinnt nicht nur an Wettbewerbsfähigkeit, sondern kann auch langfristig die Qualität und Kundenzufriedenheit steigern." Liborio Manciavillano ist selbst Inhaber eines erfolgreichen Handwerksbetriebs. Mittlerweile gibt er sein Wissen über die HWS Handwerks-Schmiede GmbH auch an andere Handwerksunternehmer weiter. Im Rahmen eines einzigartigen 12-Monats-Programms unterstützt er seine Teilnehmer dabei, moderne digitale Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise zu implementieren. Das Ziel ist es, Handwerksbetrieben bei der Etablierung effizienter Prozesse zu helfen, mit denen sie sich effizient für die Zukunft rüsten können.Nie wieder Terminchaos und Papierkrieg"Schon wenn Handwerksunternehmer morgens ihr Büro betreten, sollte ihr Tag klar strukturiert sein - doch die Realität sieht oft anders aus", sagt Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Das Telefon klingelt ununterbrochen, Mitarbeiter fallen krankheitsbedingt aus und die Kundenanfragen stapeln sich. Genau hier kann künstliche Intelligenz ein starker Helfer sein."Eine KI-gestützte Terminplanung kann die gesamte Organisation von Kundentermine, Baustellenbesuche und der Mitarbeiterplanung übernehmen. Statt endlos Anrufe, E-Mails und Nachrichten zu beantworten, werden alle anfallenden Aufgaben von einem digitalen Assistenten übernommen. Auch Dokumentationen lassen sich mit KI-Tools wie Microsoft Copilot im Handumdrehen erledigen. Außerdem sind sie dazu in der Lage, Rechnungen, Angebote und Verträge automatisch zu sortieren und zu verwalten, um für mehr Übersichtlichkeit im lästigen Papierkrieg zu sorgen.KI kann aber noch mehr: Während die meisten Handwerksunternehmer zu viel Zeit mit der Erstellen von Angeboten und Rechnungen verbringen, können ChatGPT und Co. auf Grundlage vergangener Projekte präzise Angebote generieren, die nur noch freigegeben werden müssen. Und auch Rechnungen können automatisch erstellt, versendet und überwacht werden, um Zeit zu sparen. Vergisst ein Kunde zu zahlen, sendet die KI rechtzeitig eine Erinnerung.Kundenkommunikation ohne StressHandwerksbetriebe müssen jederzeit erreichbar sein, doch die ständige Erreichbarkeit kostet Zeit und Nerven. Auch hier kommen wieder Chatbots ins Spiel: Sie übernehmen die Kundenkommunikation, indem sie Anfragen beantworten und Termine vereinbaren. Sie können sogar Anfragen vorfiltern, sodass sich Handwerker auf die wirklich wichtigen Gespräche konzentrieren können. Gleichzeitig sorgt die KI dafür, dass die Social-Media-Werbung gezielt die passenden Kunden erreicht - für treffsichere Werbung, die tatsächliche Ergebnisse liefert."Ein weiteres großes Problem im Handwerk ist die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern", betont Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "KI-Tools können auch helfen, indem sie Bewerbungen automatisch analysieren und nur passende Kandidaten vorschlagen. Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wird durch von der KI erstellte Schulungsmaterialien deutlich effizienter."Ähnliches gilt für die Einsatzplanung von Mitarbeitern und Ressourcen, die dank KI-gestützter Hilfsmittel optimal erfolgt. Selbst die Routenplanung kann in Echtzeit optimiert werden, um Sprit und Zeit zu sparen. Für die Baustellendokumentation reicht es, einfach ein Foto oder eine Sprachaufnahme zu machen - die KI protokolliert Fortschritte und Mängel dann automatisch.Der Weg zum zukunftssicheren BetriebDie betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist für viele Handwerksunternehmer ein schwieriges Thema. Glücklicherweise kann künstliche Intelligenz helfen, die Zahlen auf einen Blick verständlich zu machen. So zeigt die KI beispielsweise auf, wo Einsparpotenziale oder Kostenfallen liegen. Sie prognostiziert sogar, wann Materialpreise steigen könnten oder wann sich Preisanpassungen lohnen.Es bleibt festzuhalten, dass KI-Tools keinen Handwerker ersetzen - aber sie sind dazu in der Lage, ihnen einen Großteil der administrativen Aufgaben abzunehmen, sodass mehr Zeit für das Wesentliche bleibt. Handwerksbetriebe, die auf KI verzichten, erschweren sich den Alltag unnötig, weil sie weiterhin mit ständigem Stress und bürokratischen Hürden kämpfen. Wer KI dagegen als Unterstützung nutzt, baut einen zukunftssicheren Betrieb auf, der langfristig wettbewerbsfähig bleibt."Ein erster Schritt in diese Richtung muss nicht kompliziert sein", sagt Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Handwerksbetriebe können mit einfachen, aber effektiven Anwendungen im Bereich digitale Terminplanung, automatisierte Rechnungsstellung oder intelligente Materialverwaltung starten. 