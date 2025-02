FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3450(3550)P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3292) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (146) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3550 (42100) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 88 (80) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS 4IMPRINT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 7170 PENCE - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3800 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 94 (92) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS MITIE GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 150 PENCE - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1317 (1180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP TARGET TO 110 (115) P.; 'OUTPERF.'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob