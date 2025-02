NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe ein weiteres Quartal überraschend stark abgeschlossen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Sie hob zudem den starken Ausblick hervor./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 02:20 / EST

DE000A2LQ884